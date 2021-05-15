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歷屆創新高！全球超過18萬人參賽Wings For Life App Run

▲歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳開設App Run跑團相約起跑。（圖／Red Bull提供）
▲歷屆Wings for Life台灣冠軍李智群、陳雅芬、蘇志濱、李易勳開設App Run跑團相約起跑。（圖／Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-15 13:16:01

5月9日Wings For Life全球路跑以App Run的形式，成功號召了來自151個國家的184,236人自由選擇自己的賽道，不僅實現了全球目前形勢下幾乎難以實現的目標，更創下歷屆以來最多人參賽的全球零時差連線路跑。台灣也成功吸引了相較去年兩倍的報名人次：689人參賽。而今年多位Wings for Life大使擔任隊長號召App Run跑團互相PK，以蘇志濱號召的跑團最為盛大、募款金額最高，141位跑者都將獲得額外驚喜限量禮盒；Wings for Life歷屆台灣冠軍的跑團更自主相約於河濱公園，一同享受這場全球連線的路跑。即使全球跑者們相距遙遠，但團結一致，所有跑者共同為投入脊髓損傷研究籌集了410萬歐元。

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在世界標準時間上午11點（台灣時間為晚間7點），來自151個國家的參與者開始跑步，各地的天氣條件差異很大，從愛爾蘭和西班牙的冷雨到挪威的降雪和台灣的濕熱夜晚，每個人都按照當地的規定起跑，全球跑者的總行駛里程為1,656,840.79公里。多虧了Wings For LifeApp Run，讓每個人都可以按照自己的方式，在自己的賽道獨自起跑，每個參與者都盡可能地向前奔跑，直到被移動終點線的終結者號（Catcher Car）抓住。今年更創歷屆紀錄，共計超過18萬人參賽，相較去年多了10萬人，更成功募集410萬歐元，將投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

來自瑞典的Aron Anderson在2017年和2018年後，今年以66.8公里第三度奪得全球男子冠軍，而俄羅斯的Nina Zarina則以60.2公里成績連續三年蟬聯冠軍。台灣則由李智群拿下第一，這次歷屆台灣冠軍李智群和陳雅芬在事前也作為大使號召App Run跑團，可以跟朋友同好一起開跑，都表示抱持著平常心，對於成績沒有要求，僅希望為脊髓損傷研究共同盡一分心力。智群在完賽後驚喜分享：「自己跑的超乎意料，畢竟今天的天氣很潮濕炎熱、賽道條件也不是很好，原本只打算跑一個全馬的距離，但看到App上顯示全球和台灣都還有跑者在努力前進，而且現場有很多朋友和學生都前來一起組團參賽，讓我更有動力前進，希望跟大家一起努力。」

雅芬則表示：「跟去年一樣是App Run，但今年因為有跑團一起跑，不想放棄，想要更努力的跑下去，整體對這次的成績還算滿意。」此外，Red Bull剛簽下的格鬥電競選手石油王也在本次首度參賽Wings For Life App Run，對於自己初次體驗被虛擬

終結者號追上覺得很有趣，也忍不住想竭盡全力不被追上，分享：「非常期待有一天可以被真正的終結者號追著跑。」下屆Wings For Life全球路跑預定於2022年5月8日舉辦，請持續鎖定開放報名時間。

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