一夜炸出180例確診！醫籲「做好4件事」：染疫風險會降低
行政院今（15）日一早召開臨時記者會，會中蘇貞昌表示，昨天單日就暴增180名本土案例，而中央疫情指揮中心陳時中也宣布，從今天起到5月28日，雙北提升為三級警戒。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」就發文，呼籲大家現在要做好4件事，能夠有效避開染疫風險。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 13:25:09｜2021-05-15 15:00:49
美的好朋友提到「雙北現在直接升上三級，你現在應該做的應該有四件事情，第一、外出全程都要戴口罩；第二、停止室內五人、戶外十人以上聚會。最好是通通不要聚會；第三、沒事就不要出門，出門只要接觸任何平面，就要徹底做好手部清潔；第四；立刻下載台灣社交距離APP，現在已經是社區傳播，下載就是保護自己保護別人」。
美的好朋友表示，但現在全國醫護正在面臨大量的可能感染者，風險跟壓力可想而知，請在這段期間避免不必要的就醫，除非嚴重狀況不然別往急診跑，醫療人員是很稀缺的資源，有和感染者接觸史絕對不要自行就醫，請打1922，不然你可能害更多醫護和其他人員被隔離甚至染疫。
美的好朋友強調，該怎麼做，就怎麼做，只要你不去直接或間接接觸確診者，確診者也沒辦法傳染給你，靠別人都沒什麼用，靠你自己的防疫習慣，才有辦法保護你自己。大家一起落實個人防疫，一起把全民的防疫網打開吧！這次真的已經開戰了，你各位乾洗手口罩還不拿出來，是要裸體上戰場嗎？台灣人，加油。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。