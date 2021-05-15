一夜炸出180例確診！醫籲「做好4件事」：染疫風險會降低

我是廣告 請繼續往下閱讀

第一、外出全程都要戴口罩；第二、停止室內五人、戶外十人以上聚會。最好是通通不要聚會；第三、沒事就不要出門，出門只要接觸任何平面，就要徹底做好手部清潔；第四；立刻下載台灣社交距離APP，現在已經是社區傳播，下載就是保護自己保護別人」。

▲雙北從今天起進入三級防疫警戒。（圖/行政院提供）