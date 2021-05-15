雙北三級警戒！國安基金關注台股 不排除開會討論護盤
國內本土疫情延燒，今（15）日本土新冠肺炎確診感染人數就高達180例，行政院上午緊急加開記者會，並將台北市及新北市防疫升至三級警戒，投資人擔心恐衝擊國內股市。對此，國安基金操盤手、財政部次長阮清華受訪時表示，會先看下周一（5月17日）台股開盤狀況及疫情發展，如果市場有非理性、失序崩盤狀況，不排除召開國安基金委員會議，討論護盤措施。
記者顏真真/台北報導
2021-05-15 13:39:36
阮清華說，國安基金管理條例有明文規定，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議進場護盤，目前先觀察下周一台股開盤影響狀況及疫情發展，再看後續怎麼處理。
不過，他也呼籲投資人冷靜，目前基本面還是不錯，雙北升至三級警戒影響較大的主要可能還是在消費、旅遊及餐飲部分，出口及投資應較不受影響，基本面不可能1、2天就不見。
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