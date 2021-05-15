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雙北三級警戒！國安基金關注台股　不排除開會討論護盤

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲本土確診單日新增180例，台北市及新北市防疫升至三級警戒，投資人擔心台股恐崩盤？國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示會密切關注周一台股表現，不排除開會討論護盤。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-15 13:39:36

國內本土疫情延燒，今（15）日本土新冠肺炎確診感染人數就高達180例，行政院上午緊急加開記者會，並將台北市及新北市防疫升至三級警戒，投資人擔心恐衝擊國內股市。對此，國安基金操盤手、財政部次長阮清華受訪時表示，會先看下周一（5月17日）台股開盤狀況及疫情發展，如果市場有非理性、失序崩盤狀況，不排除召開國安基金委員會議，討論護盤措施。

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阮清華說，國安基金管理條例有明文規定，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議進場護盤，目前先觀察下周一台股開盤影響狀況及疫情發展，再看後續怎麼處理。

不過，他也呼籲投資人冷靜，目前基本面還是不錯，雙北升至三級警戒影響較大的主要可能還是在消費、旅遊及餐飲部分，出口及投資應較不受影響，基本面不可能1、2天就不見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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