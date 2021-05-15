高雄防疫總清消　駁二、高市圖開館前全面消毒

「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」高市府週末進行全市總清消工作，文化局局長王文翠今（15）日一早即帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，並至高雄市立圖書館總館視察清消及入場防疫機制，也強調文化局轄屬相關館所場域陸續進行清消作業，提供安全的藝文空間，呼籲民眾配合相關防疫措施，全民共同防疫。
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王文翠表示，隨著疫情升溫，文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量測體溫、消毒、人流管制、動線規劃及加強日常環境清潔消毒等防疫措施外，本週末起配合市府進行的全市總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒，同時也持續安排工作人員定期在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離。
駁二藝術特區在開館前做好全面環境消毒工作，特別針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，也加強戶外作品的清消工作，同時提醒市民朋友，在疫情期間為了保護自己，拍照盡量不要觸碰作品，也不要將口罩取下，要時時提高警戒。
高市圖今日消毒重點主要針對開館前民眾可以接觸到的開放空間，全面消毒戶外廣場、電扶梯把手，加強公共館舍的安全衛生，另外也會於下星期總館與分館周一休館日時全面消毒。高市圖館內啟動梅花座並控管入館人流，總館進館人數會控制在700人以內，民眾入館前須實名制登記並測量體溫，保持安全社交防疫距離排隊進館，入館必須全程配戴口罩。