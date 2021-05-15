高雄防疫總清消　駁二、高市圖開館前全面消毒

「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」高市府週末進行全市總清消工作，文化局局長王文翠今（15）日一早即帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，並至高雄市立圖書館總館視察清消及入場防疫機制，也強調文化局轄屬相關館所場域陸續進行清消作業，提供安全的藝文空間，呼籲民眾配合相關防疫措施，全民共同防疫。





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▲文化局轄屬相關館所場域陸續進行清消作業，呼籲民眾配合相關防疫措施，全民共同防疫。 （圖／高市府文化局提供）

× ▲文化局轄屬相關館所場域陸續進行清消作業，呼籲民眾配合相關防疫措施，全民共同防疫。 （圖／高市府文化局提供）

駁二藝術特區在開館前做好全面環境消毒工作，特別針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，也加強戶外作品的清消工作，同時提醒市民朋友，在疫情期間為了保護自己，拍照盡量不要觸碰作品，也不要將口罩取下，要時時提高警戒。





▲ 高市圖館內啟動梅花座並控管入館人流，總館進館人數會控制在700人以內。（圖／高市府文化局提供）