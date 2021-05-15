到底什麼是三級警戒？女醫師解答曝「重點」：沒要你逃難
行政院今（15）日一早召開臨時記者會，會中蘇貞昌表示，昨天單日就暴增180名本土案例，而中央疫情指揮中心陳時中也宣布，從今天起到5月28日，雙北提升為三級警戒，結果有不少民眾聽聞消息後，跑到超市、大賣場搶購物資，深怕自己沒有糧食吃。對此，醫師林靜儀就表示「防疫三級的目的很多人都搞錯了」！
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 13:55:58｜2021-05-15 15:00:18
林靜儀在臉書提到「防疫升級三級的目的還是阻斷傳播鏈，不是叫你當作要逃難，『室內五人、室外十人』的限制是指親友聚會飲宴等非必要聚集！上班上課還是照常，一般經濟活動譬如購物消費、飲食，只要能夠落實實名制，並且保持社交距離，都能維持正常運作 。」
林靜儀表示「就是不用狂買泡麵回家囤啦你各位！『重點在阻斷傳播鏈、阻斷傳播鏈、阻斷傳播鏈』，這一句請用螢光筆打星星」貼文一出，網友紛紛回應「真的不要在恐慌了，乖乖待在家就好」、「醫生始終需要你們出來呼籲一些人」、「始終還是只有專業的才懂什麼叫理智....謝謝林醫師」、「謝謝林醫師，這樣的講解非常明確清楚」、「很多人看到三級就失去理智，卻沒了解其中含意」。
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雙北升到三級警戒，時間從5月15至5月28，先試行兩個禮拜，目前全國娛樂場所關閉，且全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。（編輯：張嘉哲）
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