雙北三級警戒相關罰則公布！陳時中：多人聚會最高罰30萬

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指揮中心指出，全國宗教祭場所活動部分，應全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所的活動應落實實聯制與社交距離並加強清消；全國中、小學校園停止對外開放；全國社團停止交接活動。
指揮中心表示，在雙北除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所；以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）及老人共餐活動中心等其他類似場所。
此外，指揮中心宣布，雙北民眾外出時應全程佩戴口罩，並避免不必要移動、活動或集會，同時停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。
在罰則部分，陳時中強調，依據傳染病防治法，若民眾未戴口罩，處以3000元至1.5萬元罰款；若未停止室內5人以上、室外10人以上的家庭與社交聚會，處以6至30萬元；若未停止宗教活動、社團交接等，處以6至30萬元；若未關閉特定場所，同樣處以6至30萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。