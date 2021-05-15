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NBA／美國接種疫苗者可「除罩」　NBA討論是否跟進

Kevin Durant
▲籃網超級球星Kevin Durant曾確診新冠肺炎，NBA目前討論是否跟進已施打疫苗者免戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-15 14:34:13

美國疾病防治中心（CDC）13日表示，已經完全接種疫苗的美國人，在室內和室外活動時，可以不必戴口罩或保持社交距離，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania指出，NBA也在討論是否放寬標準。

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NBA和球員工會在12日更新健康與安全協議，針對那些已完全接種疫苗的球員和工作人員，允許搭車、治療期間免戴口罩，對於已有85%的人完成接種的團隊，允許多人共用衛浴設備。

隔日美國CDC再度放寬標準，已經完全接種疫苗的美國人，在室內和室外活動時，可以不必戴口罩或保持社交距離，堪稱是至今在防疫規則上做出的最大寬待，但不適用於醫療機構、監獄、機場和車站等交通樞紐

昨日Charania再度更新推特指出，NBA和球員工會對於新的「除罩」標準進行討論中。

日前仍有些NBA球員或教練表示接種疫苗完仍確診，季後賽逼近，若有球員中鏢，就可能影響戰局，聯盟必須相當謹慎看待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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