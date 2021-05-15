衝全聯見驚人一幕！女律師「1原因」放棄採買　網全力挺

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在雙北宣布進入三級防疫警戒之後，律師李怡貞在臉書上發文表示「附近的大全聯整個爆滿，排隊人潮繞店一大圈」她表示看到這幕時直言「這根本就沒有社交距離，放棄群聚，打道回府」。





▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/記者葉政勳攝）

貼文曝光之後，引發網友熱議「這才是聰明的決定啊！去賣場人擠人群聚幹嘛」、「現在以不動應萬變，應該比較安全！如果大家忍一忍，盡量不要外出，讓疫情沉澱下來，一個月後就能恢復了！」、「現在當然是待在家最安全」、「絕對是要待在家裡的，去搶物資的人沒想過自己接觸到更多的人....」、「去賣場反而接觸更多人，一堆人是理智線斷了是不是」。





另外，知名作家藤井樹（本名吳子雲）也在臉書呼籲眾人，「病例暴增，三級警戒，現在不是去家樂福、好市多量販百貨之類的店群聚的時候，如果你家有人恐慌到反而想去群聚，請阻止他，台灣物資絕對不會缺乏，這陣子撐過去生活就會恢復正常，所以拜託這幾天不要去量販店群聚。」（編輯：張嘉哲）





▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）