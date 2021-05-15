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衝全聯見驚人一幕！女律師「1原因」放棄採買　網全力挺

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▲雙北進入三級防疫警戒後，不少民眾衝到超市、大賣場搶購物資。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 14:35:20｜2021-05-15 14:59:34

台灣本土案例肆虐，今（15）日新增180例個案，雙北也從今天起升級為三級防疫警戒，而消息曝光之後，引發不少民眾恐慌，前往賣場、超市採購物資。對此，常常針貶時事的律師李怡貞就在臉書分享自己去超市的驚人一幕，讓她瞬間放棄採買，引發網友熱議。

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在雙北宣布進入三級防疫警戒之後，律師李怡貞在臉書上發文表示「附近的大全聯整個爆滿，排隊人潮繞店一大圈」她表示看到這幕時直言「這根本就沒有社交距離，放棄群聚，打道回府」。

▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/NOWnews攝影中心）
▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/記者葉政勳攝）

貼文曝光之後，引發網友熱議「這才是聰明的決定啊！去賣場人擠人群聚幹嘛」、「現在以不動應萬變，應該比較安全！如果大家忍一忍，盡量不要外出，讓疫情沉澱下來，一個月後就能恢復了！」、「現在當然是待在家最安全」、「絕對是要待在家裡的，去搶物資的人沒想過自己接觸到更多的人....」、「去賣場反而接觸更多人，一堆人是理智線斷了是不是」。

另外，知名作家藤井樹（本名吳子雲）也在臉書呼籲眾人，「病例暴增，三級警戒，現在不是去家樂福、好市多量販百貨之類的店群聚的時候，如果你家有人恐慌到反而想去群聚，請阻止他，台灣物資絕對不會缺乏，這陣子撐過去生活就會恢復正常，所以拜託這幾天不要去量販店群聚。」（編輯：張嘉哲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
 

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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