獨／與立法院一馬路之隔　標準局員工傳確診

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據標準局內部訊息指出，他們是在昨（14）天晚間接獲指揮中心通報有員工確診。該名員工是外包駕駛，經調查後5月1日到5月14日間與案例接觸頻繁者約21位，已經請他們到醫院進行快篩，其中10位快篩結果為陰性，3位還在普篩等待結果，6位於5月15日等候快篩，2位安排篩檢中。同時標準局落實分區辦公，只要有搭過公務車同仁都集中特定區域辦公。
下週一立法院的社會福利及衛生環境委員會「邀請勞動部、內政部、農業委員會、公共工程委員會、國家發展委員會及經濟部因應疫情持續發展是否影響我國就業率及勞動權益，並就如何避免衝擊營造業、製造業及農業缺工問題擴大進行專報並備質詢」，卻傳出勞保局有外包僱員確診，週一衛環委員會將停開。
因應疫情警戒升級，立法院長游錫堃今下午緊急召開朝野協商，各黨團同意5月17日(星期一)停開所有委員會，因應疫情升級，朝野協商同意立法院在完成有關防疫措施強化之整備事宜、強化防疫措施下，再來召開立法院所有相關會議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。