北市升3級 柯文哲要求：不外出、戴口罩、不在外吃東西
新冠肺炎疫情升溫，今日新增本土病例181例，北市89例最多，升至3級警戒。台北市長柯文哲今（15）日下午召開記者會再三要求，請市民沒事不要外出、若外出也要全程戴口罩、絕對不要在外吃東西，減少飛沫傳染的機會，他相信台灣國民素質，盼2周內可以控制疫情，請大家不要驚慌，也不用用封城、封區處理。
記者余祥／台北報導
2021-05-15 15:20:33｜2021-05-15 15:21:36
今日單日確診181例本土病例，中央流行疫情指揮中心宣布雙北市升級第三級警戒，外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會。本土案例遍布台北市、新北市、彰化縣、宜蘭縣、桃園縣、台中市、台南市、基隆市等8縣市。
柯文哲強調，這段時間，請市民盡量待在家，減少不必要的外出、集會，就算要外出，也咬全程配戴口罩，並且不要在外面吃東西，減少飛沫傳染的機會。
由於萬華區出現群聚感染案例，且確診人數激增，外界關注，是否需要「封區」，又或者，未來確診人數持續上升後，台北市是否可能「封城」？
柯文哲表示，他相信台灣國民的素質，國外疫情失控，是因為民眾不肯戴口罩，又不聽政府的指令，相信民眾若確實做到減少出門、戴口罩等防疫措施，減少飛沫感染機會，兩週後數量應該可以控制，請大家不要驚慌，也無需用封城處理疫情。
至於停止室內5人以上、室外10人以上聚會的措施，是否會擔心因為沒有罰則，而不容易執行？柯文哲在是強調，當初沒有強制規定搭乘大眾運輸工具要戴口罩，但執行率就高達98％，生命、健康是自己的，有沒有強迫不是重點，就算有罰則可能執行上也有困難，要怎麼知道家中聚會是否超過5人？他相信台灣國民素質。