興仁、林口夜市都停業！侯友宜：無法落實防疫就暫停營業
今天雙北市升級疫情三級警戒，國內新增180例本土確診，其中75例在新北市，新北市長侯友宜在下午記者會表示，除了遵照中央的9大防疫指引外，呼籲所有業者無法梅花座、隔板、實聯制，就改外帶或暫停營業。另外，新北市樹林興仁夜市都已經宣布停業。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-15 15:25:16
侯友宜表示，全市各里里民活動全面暫停，維持學校基本上課、基本照顧外，其餘活動暫停﹔熊猴森公園即日起停止開放，其他公園遊戲器具、涼亭等加強清消，如無法有效管制人流必要時關閉，也鼓勵雙北捷運及公車電子票證記名制。
侯友宜指出，市府啟動分組分區辦公市府大樓、各區公所及市府所屬機關辦公場所等洽公人流管控，區分辦公與為民服務區，洽公民眾暫停進入辦公區，為民服務鼓勵線上申辦，大樓出入落實實聯制，每日檢討，增加清消。
針對餐飲場所，侯友宜呼籲民眾盡量不要到餐廳共食，可以的話就外帶，若夜市、小吃店內用必須做到梅花座、隔板、實聯制，沒辦法落實就採取外帶，業者做不到就暫時停業到5月28日，希望能共體時艱。
新北市場處也指出，樹林興仁即日起停業到6月3日、林口夜市即日起停業到5月28日。