祭出「禁北令」？陳其邁：防疫還是由中央統一規定

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1、外出時全程佩戴口罩。
2、避免不必要移動、活動或集會。
3、自我健康監測（有症狀應就醫）。
4、營業場所及洽公機關（構）：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
5、職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，鼓勵企業持續營運因應措施（如異地或遠距辦公、彈性時間上班）。
6、餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。
7、婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。
8、公共場域、大眾運輸加強清消。
在此期間，高雄市「休閒娛樂場所應『關閉』」，其中包括歌廳、舞廳、舞場、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、夜店（PUB）、養生館、護膚店、理容按摩視聽複合店、特種咖啡業（含陪侍小吃部等備有陪侍服務，供應飲料之營利事業）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所 （含KTV或設施內提供伴唱視聽設備之營業場所）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心，桌球羽球館）、室內螢幕式高爾夫練習場、網咖、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所與飯店內附屬上述場所，及「無法保持社交距離」之其他類似場所 。
「宗教祭祀場所活動部分」全面停止進香團與遶境相關活動，寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消，以及「高中職以下校園停止對外開放」、「取消畢業旅行，畢業典禮改為線上舉行」、「停止社團及跨縣市交流活動」。
而高雄市在這段時間將關閉部分場所，「觀展觀賽場所」部分，包括展覽場、集會堂、體育館、活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、室內遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所，「教育學習場域」中的樂齡學習中心、長青學苑，以及老人共餐及社區照顧關懷據點通通停止開放。
至於電影片映演場所（戲院、電影院）與社區大學訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）等其他類似場所均採梅花座，至於展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、戶外遊樂園等則採人流管制，老人供餐則將持續辦理，至於「補習班」必須要採高規格防疫，保持社交距離，戴口罩，若無法維持則關閉。
「高雄市醫療體系應變」則包含擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站以採檢、廣泛運用遠距醫療於門診病患、啟動專責應變醫院、具呼吸道症狀民眾應於戶外就診、於社區藥局購置退燒藥者加強詢問T.O.C.C.，以及清查醫護人員的雙北旅遊史。
陳其邁坦言，萬華群聚感染以來的這段時間，比較麻煩的是因為場域的特殊性，無法落實實名制，這波疫情對其他縣市確實造成很大的挑戰，現在全台是一日生活圈，所以高雄防疫等級要再進一步提升，市府現在的相關作為都是為了防範病毒進入社區；而被問到是否會祭出「限北令」，陳其邁表示，防疫還是由中央疫情指揮中心統一規定，但也建請中央對於長途客運等南來北往的交通工具，即使是現金購票也應該要實名制，陳其邁強調，任何的防疫動作都是為了大家的安全，若造成不便，也向所有市民朋友致歉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。