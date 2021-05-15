全面圍堵　宜蘭、屏東、台東防疫提升「準三級」

我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣也進入準三級警戒，休閒娛樂場所應關閉、停止進香團及遶境活動、宗教場所落實實聯制、國中小學校園停止對外開放，墾丁大街、夜市等人潮容易聚集之處，即日起加強人車分流管制及勸導餐飲外帶、梅花座，並要求商圈商家配合防疫措施。

台東縣長饒慶鈴也宣布，台東防疫進入準三級，休閒娛樂場所即刻起停止營業至6月8 日，熱氣球首航等大型活動都延後舉辦，包括22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停。