全面圍堵　宜蘭、屏東、台東防疫提升「準三級」

今（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，高雄市隨後也宣布升級至「準三級」，現在包含宜蘭縣、屏東縣、台東縣都已經宣布升級準三級﹔台中市也宣布全市11大場所、夜市暫停營業。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-15 16:13:48
台中市長盧秀燕上午表示，台中市轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，以及全市所有夜市，即日起暫停營業，原則實施至110年6月8日止。
宜蘭縣長林姿妙稍早宣布，宜蘭進入準三級防疫，許多宜蘭人通勤雙北工作，會加強轉運站、火車站等消毒，也請民眾非必要儘量不要到雙北。陽大醫院停車場設置社區防疫篩檢站，經由社區採檢，藉此達到分流。
屏東縣也進入準三級警戒，休閒娛樂場所應關閉、停止進香團及遶境活動、宗教場所落實實聯制、國中小學校園停止對外開放，墾丁大街、夜市等人潮容易聚集之處，即日起加強人車分流管制及勸導餐飲外帶、梅花座，並要求商圈商家配合防疫措施。
台東縣長饒慶鈴也宣布，台東防疫進入準三級，休閒娛樂場所即刻起停止營業至6月8 日，熱氣球首航等大型活動都延後舉辦，包括22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停。