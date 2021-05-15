疫情三級警戒　蔡英文喊話：遵守防疫指引、共同度過難關

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，疫情嚴峻，拜託全體國人及在台灣的外國朋友，嚴守防疫指引，團結守住台灣。單日確診本土病例新增180例，行政院長蘇貞昌和各部會連夜討論後，向她報告，她也做出2點指示。第一、蘇貞昌院長統籌中央各部會團結一致，在指揮中心的專業指引下，共同面對這一波疫情挑戰。政府要用最大防疫能量，最小干擾生活，守住這一波疫情；第二、請蘇貞昌院長、陳時中指揮官與各縣市首長召開視訊會議，協調中央地方防疫作為，中央地方團結一心，確保全國民眾健康安全。
防疫關鍵時刻，蔡英文提醒民眾5個防疫重點：
1、防疫物資（如口罩、酒精、防護面罩、全身防護衣、隔離衣）及醫療整備能量，經過一年多都有充足的準備。
2、民生物資也有充足準備（如衛生紙、泡麵），不必為了搶購而增加群聚風險。3、疫苗正在陸續施打中，後續的外購疫苗交貨、國產疫苗生產也都在進度上。
4、請以官方資訊為主，未經查證的訊息要保持謹慎，勿傳播。
5、最重要的事情是嚴格遵守防疫指引。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。