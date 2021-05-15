本土暴增181例！前台大醫曝「未來6重點」：拿出全新態度

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前台大感染科醫師林氏璧就於臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》上發文，表示自己原本預估這3至5天較大量篩檢後，便可確認社區是否已多點開花的狀況，藉此決定之後的走向，「沒想到一天就夠了。這個病毒應該已經在社區生根了。」
林氏璧指出，並非很確定這個陽性是全部都是PCR，還是有些是抗原快篩，「抗原快篩需要後續再用PCR來確認。這個看2PM會不會有更清楚的資訊。」
林氏璧強調，目前需要的是增加檢查量能，盡量讓想檢查的人都能檢查到，「我們不需要或也做不了中國式的全城普篩，但類似韓國的得來速想篩的人就可以篩，廣設篩檢站，應該是刻不容緩的事情了。」
林氏璧亦喊話，民眾非必要不要去醫院，且打疫苗或是做篩檢，都應該設在室外獨立的地方以避免互相汙染。林氏璧表示，隨著確診者增加，到某個臨界點時可能無法讓輕症住院了，應該開始考慮輕症或低風險者在家或是在防疫旅館療養的策略，避免排擠到醫院的量能。
最後林氏璧坦言，今天開始我們該拿出全新的態度來應對新冠病毒了，「每個人都應該要重新好好認識這到底是怎麼樣的一個病，你對他的認知是否有太多先入為主的錯誤觀念？我會努力幫大家衛教的。」
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。目前全國娛樂場所關閉，且全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。