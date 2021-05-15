F級網紅狂收騷擾訊息　網友開價百萬求伴遊

F級人氣網紅開水小姐近期推出全新單曲《Take me right now》，傳達活在當下、擁抱自己對喜歡對象產生的感受，勇敢展現熱情，不需過多的擔心以及世俗的眼光。愛唱歌的她也分享自己追音樂夢的過程，還自爆因為身材姣好，曾收到過網友開價100萬要她伴遊的經歷。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-15 22:00:00
開水小姐在走紅之前有很長一段日子是靠著歌唱夢想而咬牙苦撐的，曾進入廣告錄音室擔任配唱，不過工作量不穩定，最慘時2個月只有4千塊收入，為了撐住夢想，後來加入了嘻哈爵士樂團Juzzy Orange，發行過幾張專輯，也拿過金音獎，可惜叫好不叫座，讓她追夢的過程屢遇挫折、自我懷疑，甚至因轉型而彷徨。不過一直有著歌手夢的開水小姐永遠記得在最低潮時，朱元雷對她說的一句話：「記住！不管做什麼，都改變不了妳是一個歌手的事實。」讓她堅定信心往前走。
此外，開水小姐因為甜美外型加上擁有性感好身材，讓她成為大家的焦點，更是許多男粉心中的女神，她坦言因為傲人上圍常被奇怪粉絲騷擾，「只要穿泳裝，就會有人抨擊妳是賣肉暴露狂！」也因此近年來她總是以包緊緊的造型現身；被問到有無被網友言語騷擾的經驗？她透露曾收過男網友寄下體照、不雅影片，讓她不堪其擾，至於有沒有收過被包養的訊息？她提到，有網友開出100萬天價，要她5天4夜陪對方去首爾參加電音派對，更加出食宿機票，讓開水小姐覺得無奈又好笑。
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