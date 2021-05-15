F級網紅狂收騷擾訊息　網友開價百萬求伴遊

F級人氣網紅開水小姐近期推出全新單曲《Take me right now》，傳達活在當下、擁抱自己對喜歡對象產生的感受，勇敢展現熱情，不需過多的擔心以及世俗的眼光。愛唱歌的她也分享自己追音樂夢的過程，還自爆因為身材姣好，曾收到過網友開價100萬要她伴遊的經歷。

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