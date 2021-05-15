別慌！旅居國外台人曝「疫情重災區」生存之道：絕對有用

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這位長年旅居拉丁美洲網友在PTT發文，認為台灣現在面臨重大的疫情挑戰，雙北目前進行的三級防疫警戒，原PO指出「大概就是國際在去年一年多的半封」，所謂半封城就是維持經濟及上學等極必要活動，其他能避免就避免，「可以不要出門就不要出門」。
至於有些網友認為何不直接封城，原PO也以親身經驗表示，「按我封城兩次經驗，我可以跟各位講，整個全封，最後會有個很大問題，就是人民會耐不住」。原PO強調，國際防疫在這一年多以來累積的經驗就是，「維持必要性經濟活動，但減少不必要性的活動，這才會有辦法走下去」。
原PO接著分享自己在國外的生存之道，「天天外送」，原PO解釋也可以自己煮，但不是每個人都有條件，記得做好容器的消毒處理；再來就是上班全程一定要戴口罩，「降低接觸人，降低接觸時間，接觸時全程戴口罩」，不要用手亂摸眼鼻，用手拿東西吃東西時，一定是完全洗過手，回家衣服一定換掉清洗。把所有可能接觸的人都當作潛在的確診者，提高警覺，對自家長輩也要請他們做好防疫工作。
原PO強調，自己所在地方若換算雙北人口比例，約每天新增6000例確診，而且已經好幾個月，但他仍是一路按照上述說法生存，「你們各位也不用恐慌，因為我用口罩就跟巴西變種相處半年了」。原PO最後再提醒，「半封可讓你們維持經濟與生活平衡， 工作與上學被斷影響會很大，一切都要戴口罩，口罩戴好戴滿，減少不必要的出門」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。