南市召開防疫緊急會議 黃偉哲建議大眾運輸採實聯制購票

新冠疫情持續延燒，今日更新增180名本土病例，創疫情以來最高人數。台南市長黃偉哲於今(15)日中午召集各局處首長，召開COVID-19跨局處協調緊急會議，黃偉哲指示將老人共餐改為領餐、夜市一律外帶、畢業典禮採線上辦理、長照機構停止探病及公共場站每天清消等，並強烈建議中央對於大眾運輸採實聯制，以利疫調追蹤。





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▲黃偉哲今召集副市長、秘書長及各局處首長，召開COVID-19緊急會議（圖／台南市政府提供）

× ▲黃偉哲今召集副市長、秘書長及各局處首長，召開COVID-19緊急會議（圖／台南市政府提供）

今日為國中會考第一天，黃偉哲一早即到新營高工視察考場防疫措施，後並至台南轉運站視察清消狀況。黃偉哲表示，除了行政院公布的防疫措施之外，台南也將採取部分新措施，如：老人共餐內用改為外食、送餐或現場領餐。停止長照機構探病。學校館舍不外借，運動場不對外開放，並取消畢業旅行，改採線上畢業典禮不邀請家長參加。全市公共場所、車站、場站每天固定清消。夜市不設座位區，一律改採外帶，邊走邊吃將逕行開罰。此外，尤其如國道客運、台鐵、高鐵的購票都要採取實聯制，因為像日前有確診民眾搭台鐵來台南，如果要追蹤同車次或是同車廂的人有相當高的難度，若購票採取實聯制，容易追蹤相關有接觸的人，不會造成民眾恐慌不安。





目前台南市防疫中心已制定「台南市政府因應COVID-19（新冠肺炎）集會活動防護措施及辦理原則」，辦理集會活動時遵守各項防護措施，但如辦理室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，建議全面停辦，若能採固定座位實聯制全程配戴口罩等中央防疫規定，得提報防疫計畫經審查核准後實施。同時，台南市配合中央規定的防疫6大方向，包括：1.落實全國營業場所防疫管理；2.加速加強疑似通報，及早發現可能個案；3.擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施；4.擴大匡列接觸者，進行隔離和積極採檢；5.專責醫院全數啟動，一週內恢復專責及隔離病房區域；6.短期商務縮短檢疫，從嚴審查。











此外，即日起於公務機關洽公、醫院及長照機構探病或探視、娛樂業消費、團體旅遊活動、藝文活動室內場所、宗教繞境活動、佔用道路活動等，民眾應配合實名(聯)制，指定場所或活動負責人、管理人或業者應採取實名(聯)制登記，蒐集個人資料最多可保存28日即刪除或銷毀，上開業者違反相關措施則處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。民眾到市府洽公，不進入辦公大樓內，永華市政中心在二樓中庭統一受理，民治在一樓行政大樓受理，另外，各局處辦公室也將分艙分流，於下星期一、二完成。















