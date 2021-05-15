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本土激增！他急問「現在台灣哪裡最安全」？眾答案一面倒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）
▲今（15）日中央流行疫情指揮中心公布新增181例本土個案，雙北也提升為三級防疫警戒。對此，就有網友好奇「現在全台灣哪裡最安全？」而引發熱議。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 17:14:53

台灣疫情逐漸升溫，今（15）日中央流行疫情指揮中心公布新增181例本土個案，因應疫情嚴峻，雙北也提升為三級防疫警戒，高雄市隨後也宣布升級至「準三級」，另外宜蘭縣、屏東縣、台東縣亦跟進宣布升級準三級。對此，就有網友好奇發問「現在全台灣哪裡最安全？」而引發鄉民熱議。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己非常害怕疫情，近日疫情暴增的情況，就讓他焦慮詢問「現在怎辦？全台灣現在最安全的地方到底是哪啊？」

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
問題一出，就引發眾人紛紛熱議，「綠島」、「應該是花東，結果等等一堆人跑去花東」、「越沒人的地方越安全，但是待的下去嗎？」、「比起綠島澎湖金門馬祖，我相信蘭嶼比較安全」、「南投啊，與世隔絕」、「目前看起來是雙北以南，最安全」。

不過，其中網友答案幾乎都是建議「少移動、待在家」，直言「當然是自己的房間最安全，因為都沒出過門」、「家裡啊別亂跑了」、「沒症狀就待在家，別去搶糧造成群聚」、「你家最安全，兩個星期就待在你家，非必要別外出」、「現在先別出門絕對最安全」、「你房間」。

中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。陳時中指出，新北市、台北市防疫警戒升為第三級，雙北周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區則維持二級，但陳時中也呼籲，處於二、三級交界民眾，非必要請勿移動。（編輯：陳雅雲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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