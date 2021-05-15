本土激增！他急問「現在台灣哪裡最安全」？眾答案一面倒

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問題一出，就引發眾人紛紛熱議，「綠島」、「應該是花東，結果等等一堆人跑去花東」、「越沒人的地方越安全，但是待的下去嗎？」、「比起綠島澎湖金門馬祖，我相信蘭嶼比較安全」、「南投啊，與世隔絕」、「目前看起來是雙北以南，最安全」。
不過，其中網友答案幾乎都是建議「少移動、待在家」，直言「當然是自己的房間最安全，因為都沒出過門」、「家裡啊別亂跑了」、「沒症狀就待在家，別去搶糧造成群聚」、「你家最安全，兩個星期就待在你家，非必要別外出」、「現在先別出門絕對最安全」、「你房間」。
中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。陳時中指出，新北市、台北市防疫警戒升為第三級，雙北周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區則維持二級，但陳時中也呼籲，處於二、三級交界民眾，非必要請勿移動。（編輯：陳雅雲）
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