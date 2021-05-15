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本土單日暴增180例　陳其邁：即日起進入準三級防疫準備

▲國外疫情嚴峻，國內本土疫情單日新增180例及台灣是一日生活圈，高雄市長陳其邁今(15)日宣布即日起防疫進入準三級狀態。（圖／高市府提供）
▲國外疫情嚴峻，國內本土疫情單日新增180例及台灣是一日生活圈，高雄市長陳其邁今(15)日宣布即日起防疫進入準三級狀態。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-15 17:29:23

國外疫情嚴峻，國內本土疫情單日新增180例，加上英國變種病毒株、以及台灣都是一日生活圈，高雄市長陳其邁今(15)日宣布即日起防疫進入準三級狀態，陳其邁也認為，國內本土疫情單日新增180例，台灣是一日生活圈，高雄市必須做好社區防疫，高雄的疫情也面臨嚴峻挑戰，我們也必須做整個疫情傳播嚴陣以待，提前因應。

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▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
 

▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
 

▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
 

▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
 

▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
 

▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市市長陳其邁臉書公布高雄市因應措施。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁今天在臉書PO文表示，國外疫情嚴峻，國內本土疫情單日新增180例，且在新北、北市萬華熱區陽性篩檢率3%到10%不等，有相當風險，加上英國變種病毒株且大家所關心的案1289足跡，已由中央疫情指揮中心公布：5/9 13:30 搭乘普悠瑪127車次南下、17:32搭乘高雄捷運紅線（高雄車站至小港站）、18:10至全聯福利中心小港康莊店，5/10-5/11 19:00至全日運動健身房。

陳其邁也提醒大家，曾出入以上場所，或者曾有其他案例相關的旅遊史、接觸史，並出現相關症狀，懷疑是否為武漢肺炎，請務必撥打1922或聯繫地方衛生局防疫專線723-0250安排採檢。同時陳其邁也在臉書公布高雄市因應措施。

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