  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

單日181本土確診　鄭文燦：桃園「準三級防疫警戒」

鄭文燦宣布桃園準三級防疫
▲鄭文燦宣布桃園提升為「準三級」防疫管制，公有館舍、四大夜市從16日起停業至5月28日、居住雙北的公務人員可採居家辦理（圖／記者李春台攝，2021.05.15）

記者李春台/桃園報導

2021-05-15 17:34:46

中央疫情指揮中心今（15）日公布國內單日新增181例本土確診案例，雙北市進入三級警戒，桃園市長鄭文燦下午也緊急召開防疫會議，宣布桃園提升為「準三級」防疫管制，包括公有館舍、桃園四大夜市從16日起停業至5月28日、居住雙北的公務人員可採居家辦理，市府也會做好分組辦公和異地備援規劃，隨時啟動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，針對雙北三級管制，北北基桃市同一個生活圈，工作就學通勤往返非常的密切，因此桃園決定也用準三級的方式進行管制，政院所公布的9點管制事項，除了室內5人、戶外10人之外，其他比照辦理。

鄭文燦表示，包括社福場館、文化場館、運動場館、休閒場館以及桃園、中壢、龍潭、八德4大夜市，也一律比照停業至5月28日，市府今天會開始宣導，明天徹底落實。

鄭文燦指出，因為這次確診人數大幅上升，桃園收治20%左右的確診病患，衛生局將啟動聯防機制，目前負壓隔離病房及專責病房有228個病房，要按照等級來區分，配合中央疫情指揮中心調度，全力協助病患的收治。

公務單位部份，鄭文燦表示，初步調查有900位公務員住在雙北，將由各單位進行人力調配，可採居家辦公；另外，從星期一開始彈性上班，早上9點半到7點半，下午4點半到6點半，避免上下班壅擠。同時，櫃台人力自星期一開始分組辦公，至於全面的分組辦公和異地備援，將由人事處及秘書處做好規劃，隨時啟動。

鄭文燦透露，今日公布的桃園新增4例本土案例，大部份都跟雙北相關，其中一位住在高雄，曾到過萬華社區，相關疫調都在進行，鄭表示，目前桃園的個案並不多，會配合中央疫情指揮中心把每個足跡疫調做好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.03%1.97%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
26.87%73.13%
2021-05-12-2021-05-15
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀