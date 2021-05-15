單日181本土確診　鄭文燦：桃園「準三級防疫警戒」

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鄭文燦表示，包括社福場館、文化場館、運動場館、休閒場館以及桃園、中壢、龍潭、八德4大夜市，也一律比照停業至5月28日，市府今天會開始宣導，明天徹底落實。
鄭文燦指出，因為這次確診人數大幅上升，桃園收治20%左右的確診病患，衛生局將啟動聯防機制，目前負壓隔離病房及專責病房有228個病房，要按照等級來區分，配合中央疫情指揮中心調度，全力協助病患的收治。
公務單位部份，鄭文燦表示，初步調查有900位公務員住在雙北，將由各單位進行人力調配，可採居家辦公；另外，從星期一開始彈性上班，早上9點半到7點半，下午4點半到6點半，避免上下班壅擠。同時，櫃台人力自星期一開始分組辦公，至於全面的分組辦公和異地備援，將由人事處及秘書處做好規劃，隨時啟動。
鄭文燦透露，今日公布的桃園新增4例本土案例，大部份都跟雙北相關，其中一位住在高雄，曾到過萬華社區，相關疫調都在進行，鄭表示，目前桃園的個案並不多，會配合中央疫情指揮中心把每個足跡疫調做好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。