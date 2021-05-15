「麥森風華311年」特展 在疫情裡誕生作品驚艷登場

儘管全球疫情嚴峻，歐洲第一名瓷德國麥森瓷工坊大師的創作力依然爆發。正在台中大遠百舉辦的「麥森風華311年」特展，即展出20款讓人驚艷藝品。其中身價近千萬的「古城春色」，台北首展開紅盤，「已有十組買家排隊」。主辦單位國裕企業執行董事樂慎寰表示，台中房地產市場蓬勃，幾家知名建案客戶詢問度很高，他對台中消費潛力有信心。





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「麥森風華311年」特展展出20件麥森瓷器藝品，總價值達8千萬元。身價最貴的「古城春色」是年度鉅作，由麥森大師霍爾格・席爾創作，高達102公分花瓶，瓶身彩繪美麗的窗景皆是德國薩克森著名景點，市場價值約950萬元，全台配額僅有3件，且因全球疫情影響，預售交貨期還要等上兩年，在台北首展時，即有十組買家表達高度購買意願。





▲麥森「花開萬年枝」藝品，洋溢印度風情，將收藏家帶到崇尚東方繪畫風格的18世紀。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.15)

樂慎寰表示，疫情雖然阻隔了瓷繪大師遠征台灣路途，卻沒有阻斷大師們創造美麗精采作品。今年來台展出藝品，件數雖然受疫情影響減少，卻件件都是精品中的精品，以另件「花開萬年枝」為例，洋溢印度風情，將收藏家帶到崇尚東方繪畫風格的18世紀，麥森在那個年代的作品，即處處展現印度畫風魅力。還有「繽紛花果」花瓶，將花卉之美與蛇柄花瓶進行了完美結合，重現麥森在19世紀巴黎博覽會裡的萬千風采。





▲「繽紛花果」花瓶，將花卉之美與蛇柄花瓶完美結合，是精品中的精品。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.15)

至於各款精巧壁畫，則是經過1,450度高溫燒製，瓷器加上寶石釉料，將永遠裝飾著收藏家壁面，為素淨空間創造奪目聚焦，堪稱最具收藏價值的選項。業者透露，豪宅人士最愛收藏壁畫，平均價碼100~300萬元，一年可賣破上億元。





麥森名瓷創立311年，在過往歲月裡，麥森畫家孜孜不倦為「麥森萬象」寫下精彩篇章。樂慎寰表示，麥森畫家從地理、歷史等不同角度描繪麥森，創作風格從古典跨越至現代，收藏家可同時看到不同視野與維度的麥森。可說「空間阻礙不了麥森美的飛躍，時間也阻擋不了麥森精品傳承」，它們不僅僅是瓷器，更值得當作藝品欣賞收藏。



