案1289隱瞞害3醫護隔離？陳其邁：該開罰就開罰

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布案1289的活動足跡，網路上許多網友對於案1289自行到醫院採檢一事表示質疑，質疑案1289早就知道她的父親（案1229）確診，質疑案1289隱匿，應該要對開罰，對此高雄市長陳其邁表示，詳細的調查還是要由衛生局來進行，按照傳染病防治法的規定，該開罰的還是要開罰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-15 17:56:11｜2021-05-15 17:59:29
衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名案1289的女子設籍在新北，自己獨自一人在高雄工作，母親節時曾回家和家人相處一天多的時間，5月9日中11點30分在台北搭乘普悠瑪列車127號車次，坐在8車25號，下午5點9分抵達高雄後，5點32分再轉乘捷運，5點55分到小港站後步行回家，並在6點10分至6點30分在全聯福利中心小港康莊店消費，而案1289生活較規律，在5月9、10、11日連續3天都到小港區漢民路上的全日運動AlldaySports 24H健身房運動，目前包含捷運場站、全聯福利中心小港康莊店及健身房，目前包括捷運場站、全聯福利中心小港康莊店及健身房都已經完成清消工作，健身房部份會連續三天處置後，才會再另行考慮是不是開放。
潘炤穎說，案1289自述有出國打算，所以到醫院自行採檢，但採檢過程裡面，使得3位醫護同仁因此有暴露風險，在案1289確診之後，根據疫調資料和中央比調之下，才發覺原來她和父親和母親曾在母親節有接觸事實，而她的父親（案1229）是確診個案，母親也和她在同一天確診，過程當中她的父親在疫調過程中還有規避妨礙隱匿疫情的問題。
對此陳其邁則表示，針對案1289詳細的調查由衛生局來進行，按照傳染病防治法，「該開罰的還是要開罰」；據悉，案1289父親隱匿女兒行蹤一事，已遭新北市政府以傳染病防治法第64條重罰30萬。
潘炤穎強調，防疫從去年至今，都是建構在群體共識，在這共識之下大家必須要有一些互信、還有相關的配套措施，讓整個疫調、採檢，甚至於在聯繫過程當中，能夠儘快的、沒有障礙的進行，而這案1289的狀況，目前在中央流行疫情指揮中心有掌握一些情形，會持續調查。