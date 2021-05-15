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NBA／當年Kobe沒有招募他　AD：那是我夢寐以求的事

Anthony Davis
▲湖人球星Anthony Davis 最喜歡Kobe時刻是，Kobe在肩膀脫臼的情況下還能繼續比賽，坦言若當年Kobe親自招募他會是美夢成真。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-15 18:00:49

2020籃球名人堂入選儀式明日登場，今(15)日先舉辦了入選者穿上象徵榮耀橘夾克的典禮，湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant由大女兒代為出席，現役湖人球星「一眉哥」Anthony Davis受訪時談起對Kobe最印象深刻的回憶。

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AD的右腿上有著黑曼巴圖案的刺青，這是他致敬Kobe的方式，「他的影響力非常巨大，從每個人腳上都穿著他的鞋子就能知道，他的生活方式、職業精神等都值得我們學習並影響著我們。」

AD在2019年轉戰湖人，被問到是否有被Kobe親自招募，「我想他沒有，沒有真正說出，我希望你和我一起在湖人打球。老實說，那是我夢寐以求的事情。」

AD也回憶了他最喜歡的Kobe時刻，「他在一次切入扣籃後肩膀脫臼，只暫停了一下，似乎沒人知道他傷得那麼嚴重，因為他又再度上場比賽，那真的是太震撼了，在現實比賽中根本不可能出現，但他做到了。」

2020籃球名人堂入選儀式因疫情延期，明日正式由引薦者致詞開場，今(15)日先舉辦了入選者穿上象徵榮耀橘夾克的典禮，Kobe的大女兒Natalia代表穿上父親的橘夾克和其他入選者一同合影。

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