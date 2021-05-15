一天暴增181例本土！民眾瘋搶物資　日網「真實反應」曝

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而該消息一出之後，在推特及《5ch》論壇都引發廣大熱議，不少日本網友表示「雖然出現本土案例許多，但台灣政府的防疫措施，是對他們有信心的」、「相信台灣政府支持了這麼久，肯定能撐過這回」、「台灣政府跟日本政府可不同，我想會妥善應對的」、「擁有對抗SARS的經驗，相信台灣政府能處理妥當，有蔡英文總統、疫情中心部長陳時中還有唐鳳大臣等人，鐵定是很可靠的」、「台灣加油！您們的抗疫組織令人稱羨」。
另外，也有目前人台在灣的日本網友表示「目前人在台灣，這裡的強制力非常強烈，我相信能夠在短時間內就穩定下來，請不要過於悲觀的說台灣不行了，這都言之過早」。
而對於民眾廣為囤貨一事，指揮中心指揮官陳時中表示，「這是沒必要的，升三級是兩個禮拜的時程，現在物資非常充分。」而為了因應囤貨的人潮，各大量販超市除了實施「實聯制」及人流管制，也祭出「限購令」，如家樂福宣布，麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購一箱、衛生紙限制1袋；好市多則是每人限購口罩一盒、衛生紙一串等。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。