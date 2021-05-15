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一天暴增181例本土！民眾瘋搶物資　日網「真實反應」曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲台灣本土案例近日激增，15日指揮中心就公布有181名本土案例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 18:04:17

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增186例COVID-19確定病例，分別為181例本土及5例境外移入，而日本多家媒體也報導我國今日確診數暴增一事，當地網友紛紛留言關心，表示依照過往經驗，台灣肯定能度過這次難關。

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根據《NEWS24》報導，台灣感染新冠人數激增，15日宣布新增181人確診，14日也有29例，連續兩天刷新疫情爆發後的最高紀錄，當局在台北市、新北市等地提高防疫警戒，嚴格禁止室內人數5人以上的活動，而在消息曝光後，民眾因害怕封城，開始前往超市大量採購衛生紙、消毒液等民生用品，預約接種疫苗的民眾更是每天都打破紀錄。

▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/NOWnews攝影中心）
▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/NOWnews攝影中心）
而該消息一出之後，在推特及《5ch》論壇都引發廣大熱議，不少日本網友表示「雖然出現本土案例許多，但台灣政府的防疫措施，是對他們有信心的」、「相信台灣政府支持了這麼久，肯定能撐過這回」、「台灣政府跟日本政府可不同，我想會妥善應對的」、「擁有對抗SARS的經驗，相信台灣政府能處理妥當，有蔡英文總統、疫情中心部長陳時中還有唐鳳大臣等人，鐵定是很可靠的」、「台灣加油！您們的抗疫組織令人稱羨」。

另外，也有目前人台在灣的日本網友表示「目前人在台灣，這裡的強制力非常強烈，我相信能夠在短時間內就穩定下來，請不要過於悲觀的說台灣不行了，這都言之過早」。

而對於民眾廣為囤貨一事，指揮中心指揮官陳時中表示，「這是沒必要的，升三級是兩個禮拜的時程，現在物資非常充分。」而為了因應囤貨的人潮，各大量販超市除了實施「實聯制」及人流管制，也祭出「限購令」，如家樂福宣布，麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購一箱、衛生紙限制1袋；好市多則是每人限購口罩一盒、衛生紙一串等。（編輯：張嘉哲）

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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