北市中興醫院、剝皮寮快篩525人 陽性篩檢率高達1成！
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布有180例本土病例再創單日新高，甚至下午台南又有1例確診還未列案號，雙北防疫升至三級警戒。指揮中心也指出，光是昨日台北市聯合醫院中興院區及剝皮寮2個採檢點的採檢數就達525人，更分別快篩出46人及16人陽性，陽性篩檢率約10%左右。
記者顏真真/台北報導
2021-05-15 18:21:36｜2021-05-15 19:07:38
指揮中心表示，今日新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日及採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。
不過，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，目前快篩站是由北市衛生局執行運作，昨日電話了解，其中2個採檢點北市聯醫中興院區採檢點有46人快篩陽性，剝皮寮有16人快篩陽性，2個採檢點加起來採檢數525人，陽性率約10%左右。
羅一鈞也強調，若快篩陽性就會立刻安排隔離住院，但不會立刻做為確診依據，因為還需要經過核酸檢測（PCR）驗證，但會當作高度疑似個案安排隔離病室。
另外，外傳有萬華接觸者12人發燒卻沒有被匡列，自己去篩檢站採檢卻被告知額滿沒有採檢一事，陳時中呼籲這些人必須盡快安排來採檢，已跟採檢站說明，有症狀優先採檢。
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