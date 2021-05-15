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北市中興醫院、剝皮寮快篩525人　陽性篩檢率高達1成！

台北市萬華區擴大篩檢所設立「發燒篩檢站」，指揮中心指出14日北市中興及剝皮寮快篩525人，有62人呈陽性，陽性篩檢率10%。（圖／台北市政府提供）
▲台北市萬華區擴大篩檢所設立「發燒篩檢站」，指揮中心指出14日北市中興及剝皮寮快篩525人，有62人呈陽性，陽性篩檢率10%。（圖／台北市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-15 18:21:36｜2021-05-15 19:07:38

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布有180例本土病例再創單日新高，甚至下午台南又有1例確診還未列案號，雙北防疫升至三級警戒。指揮中心也指出，光是昨日台北市聯合醫院中興院區及剝皮寮2個採檢點的採檢數就達525人，更分別快篩出46人及16人陽性，陽性篩檢率約10%左右。

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指揮中心表示，今日新增的180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日及採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
不過，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，目前快篩站是由北市衛生局執行運作，昨日電話了解，其中2個採檢點北市聯醫中興院區採檢點有46人快篩陽性，剝皮寮有16人快篩陽性，2個採檢點加起來採檢數525人，陽性率約10%左右。

羅一鈞也強調，若快篩陽性就會立刻安排隔離住院，但不會立刻做為確診依據，因為還需要經過核酸檢測（PCR）驗證，但會當作高度疑似個案安排隔離病室。

另外，外傳有萬華接觸者12人發燒卻沒有被匡列，自己去篩檢站採檢卻被告知額滿沒有採檢一事，陳時中呼籲這些人必須盡快安排來採檢，已跟採檢站說明，有症狀優先採檢。

▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-12-2021-05-15
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