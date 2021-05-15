一天爆181確診！他問「為何不公布足跡」　眾曝關鍵神解

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貼文一出，網友紛紛回應「這麼大量的足跡公佈已經沒有意義了吧」、「大量的足跡公布早就沒意義了，很多地方都被踩點了」、「都升三級了，意思就是要你待在家裡，公布足跡沒用」、「180直接雙北跟桃園都畫起來大概差不多了，連講都不必」、「一百多人的足跡可能幾千個」、「前幾天13個的足跡你沒看？就那麼長一頁了，現在100多怎麼公布」、「基本上180幾是可以說是遍佈雙北了吧...公布沒意義，引起恐慌而已」。
另外，也有不少網友表示「就是待在家就對了，要足跡幹嘛，這種程度你還敢出門」、「待在家最實際，管他什麼足跡」、「待在家+1，真的不要再亂跑了」、「這種時候出去外面難保都能遇到跟確診者有接觸過的」。
據了解，雖然今日多數本土案例指揮中心並未公布足跡，不過台中市長盧秀燕稍早也召開記者會，公布案1346行經足跡，曾到東海商圈、全聯福利中心等等；而高雄昨天傳出的首例本土案例1289足跡也曝光，曾搭過普悠瑪127車次、高雄捷運紅線，還去過全聯福利中心小港康莊店、全日運動AlldaySports 24H健身房，請民眾多加注意自身健康，外出也務必戴上口罩。
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