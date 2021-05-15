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一天爆181確診！他問「為何不公布足跡」　眾曝關鍵神解

環保局確診個案消毒
▲台灣本土案例爆發，各縣市政府針對個案足跡進行大規模消毒。（圖／新北市政府環保局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 18:22:16｜2021-05-15 18:22:20

台灣面臨疫情一年多以來最大危機！今（15）日疫情指揮中心公布一天本土案例高達181例，其中43例和萬華有關，其他多數感染源不明，而在以往記者會上，都會公布確診者足跡，但今天卻遲遲未公布。對此，就有網友好奇「這180多位的足跡怎麼不公布？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「今天記者會都沒提到足跡，足跡是不是沒什麼用了阿？180個人的足跡絕對是千奇百怪的，不然這篇文可以來看看180個鄉民昨天一整天的足跡，絕對相當精彩，到底180多位足跡怎麼沒公布呢？」

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
貼文一出，網友紛紛回應「這麼大量的足跡公佈已經沒有意義了吧」、「大量的足跡公布早就沒意義了，很多地方都被踩點了」、「都升三級了，意思就是要你待在家裡，公布足跡沒用」、「180直接雙北跟桃園都畫起來大概差不多了，連講都不必」、「一百多人的足跡可能幾千個」、「前幾天13個的足跡你沒看？就那麼長一頁了，現在100多怎麼公布」、「基本上180幾是可以說是遍佈雙北了吧...公布沒意義，引起恐慌而已」。

另外，也有不少網友表示「就是待在家就對了，要足跡幹嘛，這種程度你還敢出門」、「待在家最實際，管他什麼足跡」、「待在家+1，真的不要再亂跑了」、「這種時候出去外面難保都能遇到跟確診者有接觸過的」。

▲台中市新增一例確診案例(案1346)
▲台中市新增一例確診案例(案1346) ，市長盧秀燕表示，針對個案所涉足跡，環保局已兵分多路全面完成消毒，並請所涉足跡店家暫時停業(圖／柳榮俊攝2021.5.15)
據了解，雖然今日多數本土案例指揮中心並未公布足跡，不過台中市長盧秀燕稍早也召開記者會，公布案1346行經足跡，曾到東海商圈、全聯福利中心等等；而高雄昨天傳出的首例本土案例1289足跡也曝光，曾搭過普悠瑪127車次、高雄捷運紅線，還去過全聯福利中心小港康莊店、全日運動AlldaySports 24H健身房，請民眾多加注意自身健康，外出也務必戴上口罩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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