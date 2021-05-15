信義區唱空城！路上空蕩蕩 網震撼：第一次看到這種景象
今（15）日中央流行疫情指揮中心宣布新增181例本土確診個案，雙北確定防疫升至第三級警戒，台北市長柯文哲呼籲民眾，「沒事不要外出、若外出也要全程戴口罩、絕對不要在外吃東西」。而就有網友分享他在信義區拍下的照片，週末時分本應很熱鬧的信義區，路上卻幾乎空無一人，讓網友直呼「第一次看到這種景象！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 19:28:17
有網友在臉書社團《信義區三兩事》發文，透露自己公司宣布下週開始在家辦公，回到位於信義區的公司拿筆電的路上，發現信義區唱「空城計」，路上空蕩蕩真的沒什麼行人，原PO直呼「週末下午第一次看到這種景象！」
網友也紛紛留言回覆說，「其實最遵守規矩的都是台北人」、「本土大爆發，激發出台灣人的防疫意識，這樣很好呀」、「末日感的寧靜」、「積極防疫」、「覺得大家好棒，一起拼防疫，加油」、「現在是關鍵時刻～很多國家都是在這時期被每個存有僥倖心態的活動足跡衝破最後一道防線，希望台灣不要陷入這種局面，就靠大家互相的力量」、「耍廢救台灣」。
不過也有網友指出，「人都在全聯、好市多」、「因為都跑去家樂福跟全聯了」、「市中心商圈很少人，一般住宅區的路上都是人」。
中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。陳時中指出，新北市、台北市防疫警戒升為第三級，雙北周邊縣市基隆、宜蘭、桃園等地區則維持二級，但陳時中也呼籲，處於二、三級交界民眾，非必要請勿移動。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。