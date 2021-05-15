疫情連爆！于美人分享「居家自我檢測法」 4要點引迴響
台灣疫情升溫，今（15）日確診人數暴增至180例本土染疫，雙北更升至第三級防疫，民眾因此恐慌。而許多藝人紛紛呼籲要民眾戴好口罩、保持距離、不要群聚，其中于美人則是在社群媒體上分享了在家就可以自我檢測的方法，引起熱議。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-15 20:24:35
于美人在臉書寫道：「防疫升級，網路一堆訊息真假難辨！江守山醫師建議在家自我檢測的一個方法，是味覺測試。找（至少二瓶香水或味道清楚的調味料），每天聞一次，如果味道跑掉了則要非常注意。」也在文末強調居家防疫加強要點，分別是「睡眠要充足」、「補充蛋白質及維生素D3」、「勤漱喉、多喝水」、「少吃精製糖」。
于美人分享的資訊非常詳細，因此貼文一發布後，就引起網友廣大迴響，紛紛留言：「謝謝美人姐，小動作大防護」、「糖會降低免疫，真的少吃為妙」、「大家一起加油，做好防疫」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。