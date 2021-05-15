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百貨加強防疫！健身中心、娛樂遊戲場等部份櫃位暫停營業

▲百貨業者因應防疫層級提升，全面施行實聯制，並落實民眾體溫量測服務，體溫正常並配戴口罩者，方可進入賣場等措施。（圖／Global Mall提供）
▲百貨業者因應防疫層級提升，全面施行實聯制，並落實民眾體溫量測服務，體溫正常並配戴口罩者，方可進入賣場等措施。（圖／Global Mall提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-15 19:26:26

新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市今（15）日下午宣布進入準三級防疫準備，夢時代、Global Mall 新左營車站等百貨賣場也宣布，配合防疫包括健身中心、娛樂遊戲場、親子樂園等部分櫃位暫停營業；落實各項防疫措施的同時，時代百貨高雄店推出「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，全系列商品要讓小粉絲們一秒化身最美麗的童話公主。

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夢時代購物中心為了提供安全安心的購物環境， 配合高雄市政府之防疫規定， 健身中心、視聽歌唱場所、娛樂遊戲場及專營兒童遊戲場皆暫停營業，親子DIY活動亦全面暫停。Global Mall 新左營車站擴大防疫，除商場實施實聯制，15日下午4 點起至5月28日館內親子樂園、娛樂活動、按摩服務等暫停營業，同時即日起館內活動包括親子、DIY 活動等全面停止，落實防疫。

▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，打造4大特色場景，同時推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）
▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，打造4大特色場景，同時推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）
「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，即日起至6月14日於統一時代百貨高雄店登場。打造4大特色場景，同時推出超過40款全新周邊商品，包括新登場的6款迪士尼公主服裝，每一套服裝還會附上專屬的造型蝴蝶結髮飾配件；「限量公主禮物箱」有公主大集合與愛麗兒兩款，硬殼公主禮物箱，裡面隨機提供一款「公主造型皇冠髮圈」，更有氣墊按摩梳及全新ID卡套；另外新週邊還有公主系列積木存錢筒、公主氣墊按摩梳、Ｑ版造型公主手擦巾等。

▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）
▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）
百貨業者也提醒，因應防疫層級提升，夢時代、時代百貨高雄店全館入店及餐飲業種全面施行實聯制，並落實民眾體溫量測服務，體溫正常並配戴口罩者，方可進入賣場。防疫期間，員工持續落實自主健康管理，需全面配戴口罩、體溫正常才得以入館服務。賣場內的公用設施從開店起，每2小時定時消毒一次，包含公共區域、客梯按鈕、門把、手扶梯等，並於入口處備有酒精消毒液，歡迎民眾善加運用。

▲百貨賣場配合防疫，包括健身中心等部分櫃位暫停營業。（圖／Global
▲百貨賣場配合防疫，包括健身中心等部分櫃位暫停營業。（圖／Global Mall提供）
Global Mall 新左營車站實施商場「實聯制」，進入商場需掃QR Code填寫電子表單，搭配量測體溫、酒精消毒液措施，主題餐廳先前即已實施實聯制、美食街裝設隔板、內用空間並擴大客席間距，館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離。同時商場空間更每週全館消毒、每小時公共區域酒精消毒，所有館內員工每3小時測量一次體溫，並配戴健康管理胸牌記載體溫。

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