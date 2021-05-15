百貨加強防疫！健身中心、娛樂遊戲場等部份櫃位暫停營業

新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市今（15）日下午宣布進入準三級防疫準備，夢時代、Global Mall 新左營車站等百貨賣場也宣布，配合防疫包括健身中心、娛樂遊戲場、親子樂園等部分櫃位暫停營業；落實各項防疫措施的同時，時代百貨高雄店推出「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，全系列商品要讓小粉絲們一秒化身最美麗的童話公主。





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夢時代購物中心為了提供安全安心的購物環境， 配合高雄市政府之防疫規定， 健身中心、視聽歌唱場所、娛樂遊戲場及專營兒童遊戲場皆暫停營業，親子DIY活動亦全面暫停。Global Mall 新左營車站擴大防疫，除商場實施實聯制，15日下午4 點起至5月28日館內親子樂園、娛樂活動、按摩服務等暫停營業，同時即日起館內活動包括親子、DIY 活動等全面停止，落實防疫。





▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店，打造4大特色場景，同時推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）

▲「迪士尼公主嘉年華」期間限定店推出超過40款全新周邊商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.14）