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鼓勵失聯外籍人士篩檢！移民署：7國語言多元宣導

移民署
▲內政部政務次長陳宗彥前往移民署視察，並指示應落實防疫政策。（圖／移民署提供）

四方報/綜合報導

2021-05-15 19:54:20

新型冠狀肺炎疫情在台灣嚴重發生，中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起至5月28日雙北市提升疫情警戒至第三級。移民署迅即策定安心採檢防疫專案，就「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士」，鼓勵出面採檢及治療，並於今（15）日派遣專案小組前往萬華地區執行專案宣導，地毯式拜訪40家藥局，請藥局鼓勵轉介外籍逾期及失聯人士務必接受篩檢或治療，治安機關將暫緩查處。移民署及警方將合作加強休閒娛樂場所稽查，全力協助防堵疫情。

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內政部政務次長陳宗彥表示，為加強宣導外籍移工、漁工、醫療及長照機構照護人員配合防疫作為，移民署製作中、英、越、印、泰、柬、緬等7國多元語言宣導措施，透過移工社群網絡、NGO團體、駐臺機構等通路宣導，即時讓在台外籍人士充分掌握疫情資訊。

另外移民署也強化國境防疫措施，即時通知各航空公司轉達外站確實審核，阻絕高風險傳染途徑於境外，同時加強審查旅遊史，落實人流控管，持續確保國境防疫安全。

延伸閱讀：重要！政府關心移工朋友健康　提供多語資訊翻譯訊息

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不需要
27.68%72.32%
2021-05-12-2021-05-15
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