不只桃、基、宜加強防疫！全台這些地方都提升「準三級」

台南市、

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外出時全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

台中市暫時採取二級警戒，但是市長盧秀燕下午因應台中出現首例本土個案，加碼宣布，擴大到23類場所暫停營業，全市900處以上場館也都暫停開放，包含

全市所有夜市暫停營業、三溫暖、健身房、指壓、油壓等也暫停營業，宗教場所暫停團體活動。另外，有確診者足跡的東海商圈15日起禁止現場飲食。

宜蘭人通勤雙北工作，將加強轉運站、火車站等消毒，也請民眾非必要儘量不要到雙北。陽大醫院停車場設置社區防疫篩檢站，經由社區採檢，藉此達到分流。

6月8日前，傳統市場總量管制、採單一出入口，所有的公立圖書館、藝文場館、運動中心全都都暫停開放與營業。

關閉夜市、休閒娛樂場所，宗教祭祀場所活動應落實實聯制，並停止進香團與遶境相關活動。

嘉義市

市內國中、小戶外教學、參訪及畢業旅行等，一律停辦，夜市暫停營業。

台南市

市內夜市一律改採外帶，禁止邊走邊吃，否則將依照傳染病防治法開罰3千到1萬5千元，其他未限制的場所必須採取實名制、分流控管。學校畢業典禮採線上辦理。

八大行業至28日禁止營業，關閉觀展觀賽場所及樂齡學習中心等教育學習場所，並停止老人共餐及社區照顧關懷據點。擴大開設專責病房及專責應變醫院，也設置戶外篩檢站採檢。

休閒娛樂場所應關閉、停止進香團及遶境活動、宗教場所落實實聯制、國中小學校園停止對外開放，墾丁大街、夜市等人潮容易聚集之處，即日起加強人車分流管制及勸導餐飲外帶、梅花座，並要求商圈商家配合防疫措施。

東大門夜市及流動夜市16日開始暫停營業，要求公務人員，暫時停止到外縣市交流，多項大型活動延後辦理，包括春季聯合結婚、農林漁牧業普查實地訪查、原住民族聯合豐年節大會舞徵選決賽、「2021夏戀新秀爭霸讚」在地表演團體徵選等。

休閒娛樂場所即刻起停止營業至6月8 日，熱氣球首航等大型活動都延後舉辦，包括22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停。