「別打去1922罵人！」接線生無奈曝心聲：讓真正需要的用

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原PO於噗浪偷偷說匿名討論串上透露，表示友人的哥哥目前正在1922幫忙接電話，「拜託我們協助宣導，拜託大家幫忙宣導一下，免付費『1922』防疫專線，是讓民眾疫情通報及傳染病諮詢,防疫政策及措施宣導等服務，而且各項政策也都可以在疾管署的網站上查詢到，不是讓你打電話去罵的！」最後，原PO亦呼籲民眾「不要佔著線路罵接線人員，讓需要疫情通報，或真正染疫的人員使用好嗎？」
貼文一出，也讓許多人傻眼留言，「患難見智力」、「這是以為是指揮中心客訴專線的意思嗎？？？」、「幫不上忙也不要妨礙別人工作」、「打去罵是在幹嘛，誇張欸」、「罵前線人員是有什麼用」、「打去罵反而阻礙防疫」、「這種來亂的不能直接掛斷嗎？現在是防疫期間，應把電話留給真正需要的人」。
該篇文章亦被轉貼至PTT八卦板上，就有一名網友回應，「1922接線生不是只有負責這個任務而已，疾管署基層基本上已經沒在管你是哪個部門，通通抓來支援，他們當中有的還要負責疫調，有的還要負責檢疫，甚至還有原本負責的疾病項目要做。雪上加霜的是有的剛好最近要離職，滿足酸民的希望不爽不要做。」
網友也沉重喊話，「你打去鬧1922，就是在增加防疫人員的負擔，扯這些真正在做事的人的後腿，冤有頭債有主，要發洩怒氣前請先確定你撥的電話號碼」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。