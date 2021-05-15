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「別打去1922罵人！」接線生無奈曝心聲：讓真正需要的用

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▲台灣疫情逐漸升溫，就有網友爆料指出，有民眾打進防疫專線1922罵人，讓人十分傻眼。消息傳出，也有接線生跳出來曝光無奈心聲。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 22:14:00

台灣疫情逐漸升溫，今（15）日中央流行疫情指揮中心公布新增181例本土個案，因應疫情嚴峻，雙北也提升為三級防疫警戒，高雄市隨後也宣布升級至「準三級」，另外宜蘭縣、屏東縣、台東縣亦跟進宣布升級準三級，全台人民都繃緊神經對抗新冠肺炎。不過，就有網友爆料指出，有民眾打進1922防疫專線抱怨，無奈喊話「不要佔著線路罵接線人員，讓需要疫情通報，或真正染疫的人員使用好嗎」。

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▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
原PO於噗浪偷偷說匿名討論串上透露，表示友人的哥哥目前正在1922幫忙接電話，「拜託我們協助宣導，拜託大家幫忙宣導一下，免付費『1922』防疫專線，是讓民眾疫情通報及傳染病諮詢,防疫政策及措施宣導等服務，而且各項政策也都可以在疾管署的網站上查詢到，不是讓你打電話去罵的！」最後，原PO亦呼籲民眾「不要佔著線路罵接線人員，讓需要疫情通報，或真正染疫的人員使用好嗎？」

▲有網友爆料指出有民眾打進1922防疫專線抱怨。（圖／翻攝噗浪偷偷說）
▲有網友爆料指出有民眾打進1922防疫專線抱怨。（圖／翻攝噗浪偷偷說）
貼文一出，也讓許多人傻眼留言，「患難見智力」、「這是以為是指揮中心客訴專線的意思嗎？？？」、「幫不上忙也不要妨礙別人工作」、「打去罵是在幹嘛，誇張欸」、「罵前線人員是有什麼用」、「打去罵反而阻礙防疫」、「這種來亂的不能直接掛斷嗎？現在是防疫期間，應把電話留給真正需要的人」。

該篇文章亦被轉貼至PTT八卦板上，就有一名網友回應，「1922接線生不是只有負責這個任務而已，疾管署基層基本上已經沒在管你是哪個部門，通通抓來支援，他們當中有的還要負責疫調，有的還要負責檢疫，甚至還有原本負責的疾病項目要做。雪上加霜的是有的剛好最近要離職，滿足酸民的希望不爽不要做。」

網友也沉重喊話，「你打去鬧1922，就是在增加防疫人員的負擔，扯這些真正在做事的人的後腿，冤有頭債有主，要發洩怒氣前請先確定你撥的電話號碼」。（編輯：陳雅雲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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