宥勝激怒萬華人遭譙「沒同理心」 修改貼文大動作道歉
藝人宥勝日前在臉書發文，除了提到在中部的住家停水又停電外，還強調「聽說附近有人去過萬華」，引起部分網友不滿，留言猛攻，而在沉寂一整天後，他於今（15）日稍早於臉書發文道歉。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-15 21:51:26｜2021-05-15 23:02:54
宥勝對於13日文章內容有針對性一事道歉：「對於上一篇文章，因為提及了『萬華』而引起萬華朋友的困擾，我感到非常抱歉！我以後會更謹慎的發言，避免這種缺乏同理心的言論。目前已修改文章，在這裡再次向萬華的朋友深深致歉！願疫情早日平息。」引起爭議的文章內容也從「聽說附近有人去過萬華」改成了「聽說附近有人被框（匡）列檢測」。
宥勝在13日發表的貼文，意外引起部分網友不滿，網友砲火猛烈留言批評：「去過萬華又怎麼了嗎？難不成全萬華的居民都確診？怎麼不寫其他有病例的地名，是要仇視家住在萬華的居民嗎？」以及「萬華惹到你？」還有網友認為宥勝沒有同理心。
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