  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

宥勝激怒萬華人遭譙「沒同理心」　修改貼文大動作道歉

宥勝為文章用詞不當道歉。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝（左圖右、右圖）為貼文中的針對性用詞，發文向萬華人道歉。（圖／翻攝宥勝臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-15 21:51:26｜2021-05-15 23:02:54

藝人宥勝日前在臉書發文，除了提到在中部的住家停水又停電外，還強調「聽說附近有人去過萬華」，引起部分網友不滿，留言猛攻，而在沉寂一整天後，他於今（15）日稍早於臉書發文道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宥勝對於13日文章內容有針對性一事道歉：「對於上一篇文章，因為提及了『萬華』而引起萬華朋友的困擾，我感到非常抱歉！我以後會更謹慎的發言，避免這種缺乏同理心的言論。目前已修改文章，在這裡再次向萬華的朋友深深致歉！願疫情早日平息。」引起爭議的文章內容也從「聽說附近有人去過萬華」改成了「聽說附近有人被框（匡）列檢測」。

▲宥勝為文章用詞不當道歉。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝為文章用詞不當道歉。（圖／翻攝宥勝臉書）
宥勝在13日發表的貼文，意外引起部分網友不滿，網友砲火猛烈留言批評：「去過萬華又怎麼了嗎？難不成全萬華的居民都確診？怎麼不寫其他有病例的地名，是要仇視家住在萬華的居民嗎？」以及「萬華惹到你？」還有網友認為宥勝沒有同理心。

▲宥勝因為在文章中帶有針對性，遭萬華人圍剿。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝因為在文章中帶有針對性，遭萬華人圍剿。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.67%2.33%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
28.22%71.78%
2021-05-12-2021-05-15
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀