案1289高雄採檢247人　檢驗結果均為陰性

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名案1289的女子設籍在新北，自己獨自一人在高雄工作，母親節時曾回家和家人相處一天多的時間，5月9日中11點30分在台北搭乘普悠瑪列車127號車次，坐在8車25號，下午5點9分抵達高雄後，5點32分再轉乘捷運，5點55分到小港站後步行回家，並在6點10分至6點30分在全聯福利中心小港康莊店消費，5月9、10、11日晚上7點至8點連續3天都到小港區漢民路上的全日運動AlldaySports 24H健身房運動。
高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心表示，高雄市針對1289案於5月9日至13日足跡已匡列密切接觸者居家隔離計有：職場38人、Allday sports健身房130人、全聯福利中心小港康莊店1人、醫院3人、司機1人共173人；以及大樓住宅可能風險自主健康管理者74人，以上共計247名接觸者，業經連續兩日鼻咽採檢，檢驗COVID-19 核酸結果均呈現陰性。
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