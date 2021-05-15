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案1289高雄採檢247人　檢驗結果均為陰性

▲指揮中心公布案1289公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布案1289公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-15 22:13:27｜2021-05-15 22:29:27

案1289在5月8日到戶籍地新北市和父母親共度母親節，並於5月9日返回工作所在地高雄，在5月13日到醫院進行自費採檢、5月14日被通報確診，中央流行疫情指揮中心今（15）日則公布案1289的活動足跡，高雄市政府「擴大篩檢」，陸續匡列247名接觸者，高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心晚間指出，檢驗結果均為陰性。

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▲高雄市進入準三級的防疫準備，高雄市長陳其邁經過兩個半小時的會議，在會後公布，自即日起至5月28日將實施新一輪的「因應措施」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
▲高雄市進入準三級的防疫準備，高雄市長陳其邁經過兩個半小時的會議，在會後公布，自即日起至5月28日將實施新一輪的「因應措施」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.15）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名案1289的女子設籍在新北，自己獨自一人在高雄工作，母親節時曾回家和家人相處一天多的時間，5月9日中11點30分在台北搭乘普悠瑪列車127號車次，坐在8車25號，下午5點9分抵達高雄後，5點32分再轉乘捷運，5點55分到小港站後步行回家，並在6點10分至6點30分在全聯福利中心小港康莊店消費，5月9、10、11日晚上7點至8點連續3天都到小港區漢民路上的全日運動AlldaySports 24H健身房運動。

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心表示，高雄市針對1289案於5月9日至13日足跡已匡列密切接觸者居家隔離計有：職場38人、Allday sports健身房130人、全聯福利中心小港康莊店1人、醫院3人、司機1人共173人；以及大樓住宅可能風險自主健康管理者74人，以上共計247名接觸者，業經連續兩日鼻咽採檢，檢驗COVID-19 核酸結果均呈現陰性。

▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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