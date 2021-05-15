看好了世界！台人「21字喊話」抗疫口號瘋傳 阿滴也讚爆
今（15）日中央流行疫情指揮中心宣布新增181例本土確診個案，雙北確定防疫升至第三級警戒，許多縣市也紛紛跟進執行「準3級警戒」，包含高雄市、桃園市、台南市等等，全台防疫大作戰進入最新階段，國人無不繃緊神經。對此，就有網友在推特喊出「21字防疫口號」，滿滿正能量引發熱議，立即獲得許多名人轉發，登時在社群網路瘋傳。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 22:57:32
這位台灣網友在推特發文喊出，「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」，原文甚至連標點符號都沒標，但言簡意賅的隻字片語洋溢滿滿正能量，對於今日遭遇疫情震撼彈的台灣網友來說，宛如一種精神上的治癒，立即在臉書、PTT等社群網路掀起轉發潮。
名人網紅包括阿滴、大支、名廚詹姆士、陳彥博、焦糖等人都有發文，許多網友感動直呼，「一起加油」、「天祐臺灣」、「台灣人有怕過沒輸過」、「台灣絕對可以挺過去」。
不過也有網友認為，「不覺得很尬嗎」、「標準立flag」、「怎麼覺得跟中國當初抗疫內宣外宣，有78分像」、「要中二也等解除了再中二」。
面對疫情延燒，蔡英文總統在晚間於臉書再度發文，拜託雙北民眾做好3件事：自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，呼籲大家「把自己能做的事做好，就是對第一線防疫工作最大的幫助」。（編輯：倪浩軒）
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