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兩隊這場你來我往，形成難得的投手戰，朱怡珊發揮大將之風，雖然6局因為被代打的孫渝評敲安，加上姜婷恩也順利安打上壘，但是故意保送主砲陳家宜，最後守住。
新北凱撒義大利國手Lisa Banse（麗莎）先發主投6.1局被打4安打，4保送無失分，接手的翁子晴後援1.2局3次三振，拿下勝投。
兩隊7局打完以0:0平手，8局啟用突破僵局制，范芸瑄敲出再見安打以1:0險勝，新世紀黃蜂也吞下2連敗。
嘉南鷹陳靖瑜4局好投封鎖 台北臺產苦吞7連敗
2021企業女子壘球聯賽15日第二場賽事，由福添福嘉南鷹出戰台北臺產，結果台北臺產首勝依舊難產，嘉南鷹利用陳靖瑜4局先發無失分，加上牛棚聯手完封台北臺產，陳喜晏、游佩昀、林志霙等人都有雙安演出，陳喜晏單場3打點最多，最終以11:0贏球。
嘉南鷹首局就利用楊恩慈控球不穩，加上林志霙安打，葉貴萍選到保送先馳得點，加上葉好芳及陳喜晏分別擊出帶有2分打點的安打，單局攻下5分。
福添福嘉南鷹4局再發威，胡品葳三壘安打開啟攻勢，楊依婷、何欹璠、林志霙、李思詩連續安打又攻下4分，加上游佩昀二壘安打，單局又狂攻5分拉開距離。
臺北臺產先發投手楊恩慈本場主投3.1局失7分承擔敗投，不過陳靖瑜4局無失分，柯夏愛、吳佩怡、杜雅婷各後援1局無失分，順利聯手演出完封。
新北凱撒一日兩勝登頂 王芷聆生涯首度再見安
2021企業女子壘球聯賽第四週賽程，今天在台中萬壽棒球場舉行，新北凱撒一日兩戰，先在首場以1:0擊敗新世紀黃蜂，第二場比賽更以7:6氣走臺中企聯虎，一日兩勝，拿下最近的4連勝，順利登頂。
這場比賽新北凱撒依舊由義大利國手Lisa Banse（麗莎）先發，他主投4.1局失3分無關勝敗，翁子晴後援1.2局失3分，反而由連嘉欣拿下勝投。
兩隊攻勢兇猛，2局下先由新北凱撒王芷聆敲出高飛犧牲打先馳得點，臺中企聯虎鑿是4局上反擊，由陳安心、游惠禎適時安打反超。
新北凱撒在4、5兩局由孫渝萍代打建功，潘慈惠安打追平，兩隊戰成3:3平手，6局上臺中企聯虎利用野村麗奈失誤，賴怡璇左外野安打一口氣跑回本壘，單局攻下3分。
沒想到新北凱撒絕地大反攻，7局下由蘇奕璇、陳家宜連續安打攻佔得點圈，林晏婷中外野安打取分，潘玉玲暴投送分，最後王芷聆敲出再見二壘安打，順利搶走勝利。
王芷聆賽後表示：「我只想打安打，這是我生涯第一次再見安打，覺得很開心，一上場我看到好球就揮擊，學姊都會在旁邊跟我們說，老師也是，所以大家都很有信心跟凝聚力，很有氣勢。」
企業女壘聯賽，明日賽事將持續在臺中萬壽棒球場持續舉行賽事，上午9時第一場由臺中企聯虎出戰台北臺產、第二場由福添福嘉南鷹出戰新北凱撒，請球迷朋友踴躍到場，持續為女壘聯賽加油！