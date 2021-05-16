韓國公布半導體戰略　目標建全球最大生產基地

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文在寅今天訪問位於首爾以南的京畿道平澤市、半導體大廠三星電子的工廠。他說，期盼透過大規模投資，建設全球最大的半導體生產基地，引領全球的半導體供應鏈。
韓國政府公布的半導體戰略包括為相關企業提供租稅減免、擴大金融和基礎設施等支援，其中公司研發投資的可扣抵稅率最大提高至50%。韓國政府將提供特別資金支援設備投資，還要放寬處理化學物資的法規，支援民間投資；也將制訂「半導體特別法」，成立跨部會的協議體制以防止技術外流。
此外，為了培養半導體產業人才，將擴大半導體相關大學的人員名額，目標未來10年內能培育約3萬6000名人才。為了防止優秀的人才外流，對於擁有卓越的半導體製造技術者，政府將給予「名人」的稱號。
報導說，韓國的半導體產業有很多素材、零件、裝置是仰賴國外企業，尤其是仰賴日本企業。韓國政府提出的這項半導體戰略涵蓋要打造半導體原料、零組件、裝置等企業群聚的工業區。
韓國2020年半導體出口總額992億美元，韓國政府期待透過這些對策，到了2030年能倍增至2000億美元，如此一來，約可創造27萬個就業機會。
報導說， 韓國政府之所以致力於半導體產業的培育，主要是受到美國與中國對立，有關半導體的競爭已從企業間的競爭轉變成國家間的競爭，因此認為有必要官民合作因應。本月21日文在寅將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會，預料半導體將是會談的主要議題之一。
報導說，在代工高性能半導體方面，不論是市占率還是生產能力，韓國的廠商都落後台灣積體電路製造公司（TSMC），韓國業者擔憂韓國經濟將因此受影響。（編輯：郭中翰）1100513