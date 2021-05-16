防疫三級警戒！蔣萬安提「四個不要」：一起把疫情控制住

昨（15）日中央流行疫情指揮中心宣布新增181例本土確診個案，雙北確定防疫升至第三級警戒，隨後包括高雄市、桃園市、宜蘭縣、屏東縣、台東縣都已宣布升級準三級，台中市也宣布全市11大場所、夜市暫停營業。台灣防疫進入另一階段，對此，國民黨立委蔣萬安在臉書提出「4個不要」，並呼籲大家「遵守九大防疫措施，做萬全的準備，一起把疫情控制住。」

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蔣萬安在臉書發文表示，昨天新增181例本土案例，台北、新北更提升三級防疫管制措施，大家去便利商店、大賣場買東西，還是去餐廳用餐，應該都有發現店家開始控管人數、更要填寫實聯制。我們都生活在台灣這塊土地上，病毒是我們共同的敵人。他並呼籲大家「不要恐慌，更不要聽信或散佈謠言，尊重專業，相信科學，遵守九大防疫措施，做萬全的準備，一起把疫情控制住。」

蔣萬安接著說，台灣人的熱情與善良，全世界都知道，我們都是一家人，我知道大家都很關注疫情發展，但是「不要獵巫，更不要貼標籤，如果身體有異狀，趕快撥打1922防疫專線諮詢，並且儘速就醫。」





▲蔣萬安呼籲大家遵守9大防疫措施。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲今（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。（圖/NOWnews今日新聞製作）

他透露，自己昨天下午走在路上，發現行人戴口罩的比例高達九成，讓他看了很感動，並強調「戴口罩、勤洗手、遵守防疫規範，不但能確保自己跟家人健康，同時也減輕醫護人員的負擔。」

文末，蔣萬安更直指，「去年『無病毒的台灣』成為世界防疫典範。這一次，我相信在大家團結一致，落實防疫工作的情況下，很快可以讓疫情趕快平息，恢復以前平穩的生活，一起加油！」他也不忘對大家信心喊話「台灣加油！雙北加油！」同時更感謝辛苦醫護及防疫人員，直呼「有你們真好！」（編輯：許苡晴）



