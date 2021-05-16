他曬10年洗臉盆！過來人見「裂紋」曝可怕後果：快換新的

許多人家裡的洗手台，幾乎是從剛搬進去就一路用到現在，使用年數動輒8年、10年，最重要的是，看起來幾乎完好如初，頂多出現些許裂紋，沒什麼損壞跡象。不過，這樣真的就可以繼續安心使用嗎？近日就有一名男網友透露，自家洗臉盆用了10幾年，但上面出現不少裂痕，讓他趕緊請益大家「會有爆裂的危險嗎？ 」結果許多過來人驚見「蜘蛛網裂紋」，紛紛狂勸「趕快換新的」，更曝光可怕後果。

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原PO臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並循問大家「洗手台用了十幾年，沒什麼問題，但是上面出現很多裂痕，請問這會有什麼問題嗎？會有爆裂的危險嗎？ 謝謝知道的人幫忙解答！」

▲有男網友透露，他家洗臉盆用了10幾年，使用上沒啥問題，但上面出現很多裂痕，他並請益大家「會有爆裂的危險嗎？ 」釣出過來人解答。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

畫面一出，立刻引來網友熱論，紛紛回應「會，我朋友家的就爆了！」「建議換一個新的比較保險！」「換新的...都裂開了很危險」、「某天會爆，我家換不鏽鋼的，材料行才兩千元，雖然不夠美，但是永遠安全」、「最好趕緊換新，很怕熱脹冷縮而爆烈開來」、「瓷的東西爆裂跟被刀割一樣，別開玩笑了，能換就換了吧！」「應該是釉面龜裂！但建議換一個比較妥！」

另也釣出過來人分享親身經歷，直指「我洗手台破掉縫了至少八針，那還是只有碎片插進腳趾的狀況而已，你考慮換看看」、「我是當事人，5年前霸王寒流來，熱漲冷縮，我在洗澡時，洗手台瞬間爆開，我嚇到滑倒，背後/右手酌被割得全身是傷，廁所血一堆，救護車載去急診縫合」、「我家洗手台是用到鎖牆壁的螺絲生鏽斷掉，剛好表姐正在使用，徒手接住，使用40年有了」。（編輯：許苡晴）