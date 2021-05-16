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剝皮寮快篩站大排長龍　黃珊珊：今天會設第五站大家別急

因應新冠肺炎疫情在萬華地區逐漸擴散，台北市政府在萬華區周圍開設四個快篩站，圖為剝皮寮文化街區的快篩站。
▲因應新冠肺炎疫情在萬華地區逐漸擴散，台北市政府在萬華區周圍開設四個快篩站，圖為剝皮寮文化街區的快篩站。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-05-16 09:47:08

新冠肺炎疫情在台灣爆發多起確診案例，北台灣疫情狀況首當其衝。其中萬華區阿公店造成的群聚感染現象，也讓當地民眾相當擔憂，紛紛前往設置在剝皮寮文化街區的快篩站進行篩檢，一早就出現大排長龍的現象。對此北市防疫指揮官、副市長黃珊珊一早也在臉書上呼籲，今（16）日就會成立第五快篩站，「請大家耐心等候，拿到號碼牌就先回家休息，時間到再去。」

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由於北市疫情一開始的蔓延地點，就是萬華區的阿公店區域，因此龍山寺周圍都被列為危險區域。而為了加速當地民眾篩檢，北市府方面也在聯合醫院中興院區、剝皮寮、西園醫院以及聯合醫院和平院區等地點設立快篩站。而距離龍山寺最接近的剝皮寮文化街區快篩站，已經連續數日在一早就出現排隊的情況。

對此黃珊珊也在臉書上表示，今天就會設第五快篩站，準備好後會通知大家。「很多人一早就去排隊了，大家不要急，每日都會開，醫護人員非常辛苦，大熱天全身防護衣。」黃珊珊說，「採檢是高風險工作，不是隨便就可以設一個快篩站，硬體簡單，人力資源不足，請大家耐心等候，拿到號碼牌就先回家休息，時間到再去，我們會再努力增加量能，拜託大家了！」

▲昨（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。對此，藍委蔣萬安也在臉書提出「4個不要」，呼籲大家遵守9大防疫措施，一起把疫情況制住。（圖／NOWnews今日新聞製作）
▲昨（15）日雙北確定防疫升至第三級警戒，全台13縣市接續宣布升級成「準三級」。對此，藍委蔣萬安也在臉書提出「4個不要」，呼籲大家遵守9大防疫措施，一起把疫情況制住。（圖／NOWnews今日新聞製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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