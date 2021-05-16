NBA／詹皇復出率領湖人4連勝 湖人仍有機會爭取西區第6
本季例行賽尾聲洛杉磯湖人以122:115擊敗印第安那溜馬，拿下近期的4連勝。本場比賽復出的「詹皇」LeBron James此役攻下24分、8助攻、7籃板，賽後他表示自己的腳踝好多了。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-16 10:03:22
James這場比賽最後時刻連拿7分，幫助球隊鎖定勝局，他在賽後記者會上透露本場比賽自己的腳踝感覺起來好多了，或許是因為有了更多時間恢復,「隨著比賽的進行，我的狀態會越來越好的。」
「我的腳踝的腳踝靈活性和強壯度仍有提升空間，但已比前一場好了10倍，而且我自認為在未來還會比現在的程度好上5或10倍。我們打的比賽越多，我就有越多的機會去加強它，鞏固它周圍的一切，不斷變得更好。我們有很好的團隊，我身邊有很好的團隊。我的訓練師每天都在照料我，我也在督促自己去做任何可以做的事情，以能夠為這支球隊出戰，控制好我能控制的事情，我只關心這些。」James如此說道。
湖人今天贏球，也讓西區戰局依舊存在的懸念，下一場比賽若他們能戰勝鵜鶘，而拓荒者輸給金塊，那麼衛冕軍就能升上西區第6的位置；反之；若他們輸給鵜鶘，或是拓荒者贏金塊，那湖人就要打附加賽。