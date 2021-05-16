清晰UFO影片曝光！美海軍拍到「球狀物」加州外海飛行
近期網路上瘋傳美國海軍拍到球型、金字塔型的不明飛行物（UFO），美國國防部早前於4月底首次正面承認，海軍軍機飛行員確實曾遇到「不明航空現象」（unexplained aerial phenomena，UAP）。最新曝光的影片為海軍奧馬哈號（USS Omaha LCS12）在加州聖地牙哥外海拍到的不明飛行物。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-16 10:17:28｜2021-05-16 10:28:16
綜合外媒報導，影片由美國知名媒體人科貝爾（Jeremy Corbell）上傳至社群網站，科貝爾稱影片由奧馬哈號濱海戰鬥艦的作戰情報中心（CIC）所拍攝，影片中的「球狀UFO」飛行持續1個小時以上，最後沉入海中。柯貝爾注意到UFO沉入中沒有任何損害，推測可能是種跨媒介飛行器。
美國五角大廈發言人高夫（Susan Gough）回應，該段影片確實由海軍人員所拍攝，目前「不明空中現象任務小組」已將包括這段影片在內的事件，列入他們正在調查的項目中。
最近有關UFO的影像，還有2019年美國伯克級驅逐艦拉塞爾號（USS Russell）拍到不明金字塔型UFO在天空中，18秒的影片中可見3個微弱的球形亮點在軍艦上方盤旋；獨立級濱海戰鬥艦奧馬哈號（USS Omaha）也拍攝到3張神秘球型飛行物的照片。