2周內解除3級？醫曝「實際時程」：能做到已經是世界奇蹟

昨（15）日中央流行疫情指揮中心宣布新增181例本土確診個案，雙北確定防疫升至第三級警戒，許多縣市也紛紛跟進執行「準3級警戒」，全台防疫大作戰進入最新階段，國人無不繃緊神經。然而，有網友就在推特直喊「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」，言簡意賅文字洋溢滿滿正能量，對於遭遇疫情震撼彈的台灣網友來說，宛如一種精神上的治癒。不過，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師則在臉書曝光「實際時程」，直言「我們若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。」





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謝宗學醫師今早在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」中表示，「我真心期望這句振奮人心的話可以實現，台灣人可以再次創造獨一無二的超級奇蹟......」然而，根據世界各國開始爆發新冠肺炎大規模社區疫情的經驗，比較實際目標是：「2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始開始下降，8週後解除第三級。」他直言「說真的，我們若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。」





謝宗學指出，在疫苗接種率不高的現實條件下，要有心理準備，從爆發大規模社區疫情到解除，是一場漫長的戰鬥，必需每個國民長時間堅持貫徹不群聚、戴口罩、勤洗手等個人衛生防護習慣，配合政策的人流管制和限制移動，才可能慢慢將星火燎原的疫情控制下來。





▲5月15日增加181例本土案例，目前雙北疫情最為嚴重。（圖／NOWnews製作）

謝宗學認為，未來幾天可以預見，每日確診人數還會持續上升，或許會出現令人驚恐的爆量數字，這是疫情爆發的曲線，防疫決心不要因此被擊潰；這也是第一線疫調人員和醫護人員不眠不休努力的成果，用盡每一分力氣抓出社區內的感染者，試圖斬斷可能的傳播鏈。





文末，他也向大家信心喊話，「確診數字可能爆量上升是過程，不是結果，決不要因此灰心和喪志，只要我們團結一心，持續努力貫徹防疫手段，疫情終將得到控制，只是需要時間。不是要潑冷水，而是描述真實面對的艱難處境。希望大家可以保持耐心和恆心，持續、不間斷一點一點一滴削弱病毒的威脅，唯有持之以恆、團結齊心抗疫，我們才能扭轉社區疫情，回到正常的生活。」（編輯：許苡晴）





▲疫情持續升溫，有網友就在推特直喊「看好了世界！台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」。對此，謝宗學醫師在臉書曝光「實際目標」，直言「我們若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。」（圖／翻攝自Dr. E 小兒急診室日誌）