疫情橫掃多縣市 國教盟籲各級學校暫停上課或採遠距教學
新冠肺炎疫情在國內爆發多起傳播鍊，而這兩天又適逢國中會考，防疫工作變得更多困難，國教行動聯盟今（16）日呼籲，由於校園安全難確保，連群聚密度較低的大學都有50多所採遠距教學，中小學也應該比照辦理。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 10:35:31
新冠疫情持續昇溫，昨日就有180例確診，指揮中心也宣布雙北進入第三級警戒，但至今仍無法完全掌握確診者的足跡，國教盟表示，因為校園的安全難以確保，已有家長考慮讓孩子請假留在家中，避免受到感染，強烈建議，位於疫情嚴重地區的各級學校應暫停上課或採遠距教學。
國教盟認為，校園屬於群聚密度高的區域，特別是近來天氣炎熱，教室多開冷氣，密閉空間更令人擔憂，若是讓小孩繼續上學，有可能家人染疫傳給小孩，小孩又在學校傳給同學，同學回去後又傳給家人，這樣的傳播鏈只會讓新冠疫情更加無法控制，造成更多的傷害。
現已有50多所大學宣布將從17日起全面實施遠距教學，國教盟質疑，群聚密度較低的大學都已採取嚴格的防疫措施，為何密度高的中小學卻要繼續到校上課？國教盟再次呼籲，位於疫情嚴重地區的各級學校應暫停上課或採遠距教學，以確保學生安全，並防止病毒擴散。
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