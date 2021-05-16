公部門再傳確診！中華郵政總公司緊急消毒

國內疫情昨（15）日爆發180例本土個案，震驚全國，而今（16）日上午又傳出中華郵政員工確診案例，中華郵政副總郭純陽受訪後證實，該名員工是在昨日下午採檢後主動回電通報確診，因此今天總公司辦公大樓已在進行全面消毒，而明天會請員工進公司打包，後天起執行分流上班與異地辦公。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 10:59:05｜2021-05-16 12:15:41
郭純陽說明，中華郵政總公司的確在昨天收到一名員工的電話告知採檢確診，因此目前整棟大樓正在進行清消作業，而後續相關的疫調匡列則交給指揮中心說明，不過由於確診員工是在總公司內部工作，並沒有接觸到一般民眾，因此各地郵局正常營運，曾至郵局辦理業務的民眾不必過於擔心。
郭純陽補充，明天會請上班員工到公司打包相關辦公物品，從後天起就會開始執行分流和異地辦公，與確診者有接觸的同仁，也一定會配合主管機關的相關疫調與後續隔離措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。