防止疫情繼續擴散　化學兵支援北市萬華區第二波大消毒

新冠肺炎疫情在北部地區逐漸擴散，其中一個感染源則是萬華地區的阿公店群聚感染。而為了降低疫情擴散機率，台北市政府環保局與陸軍六軍團33化學兵，今（16）日上午再針對萬華進行第二波清潔消毒工作，軍方一共動員75人，22組消毒機具，4輛陸軍悍馬車，2輛重型消毒車，及偵搜或載重等其他車輛5輛。





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環保局表示，日前萬華區傳出本土確診病例後，在第一時間已立刻針對確診個案足跡，及人潮聚集之公共場域執行萬華區防疫大消毒。因應萬華已列為疫情高風險地區，為全力防堵疫情擴散，北市防疫消毒大隊聯合陸軍33化學兵群，啟動萬華區第二波防疫大消毒，再次針對萬華區全區的人潮聚集點、各街道巷弄，進行地毯式消毒作業，全力防堵新冠肺炎病毒於環境中流布的機率。





環保局強調，今日萬華全區和國中會考考場校園消毒作業，北市聯合陸軍33化學兵群，其中陸軍由上校指揮官龔龍峰帶隊，動員75人，22組消毒機具，4輛陸軍悍馬車，2輛重型消毒車，及偵搜或載重等其他車輛5輛；北市防疫消毒大隊動員40人、8輛北市消毒車、24組消毒機具。





由於15及16日兩天都是國中會考，北市方面也有24所學校作為考場使用，為確保考場學校師生的健康安全、防堵疫情擴散，北市防疫消毒大隊在今天下午會考結束後，進行各考場校園公共區域的消毒，消毒範圍包括運動場、穿堂、洗手台、廁所、走廊等公共設施及區域，讓學校師生明天能安心返校上課。



