屏東準三級防疫　全面稽查娛樂場所

因應目前國內COVID-19疫情嚴峻，屏東縣政府15日中午緊急召開應變會議，屏東縣長潘孟安表示，屏東縣除配合中央疫情指揮中心的規定外，縣境內也超前部署，提升為準三級警戒，嚴陣以對，相關局處立即成立聯合稽查小組，針對全縣休閒娛樂場所實施全面稽查，共計稽查580家、勸導91家、已停業489家，使用警力數202人。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-16 12:40:00
15日晚間警察局結合衛生局、環保局、消防局、城鄉處和傳播處，組成聯合稽查小組，針對屏東縣轄內休閒娛樂場所（含視聽歌唱業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒店（家）業、酒吧業、特種咖啡茶室業、電子遊戲場、釣蝦、電子遊戲、KTV、複合店、網咖、夜店（PUB)、理容按摩視聽複合店、按摩、油壓、養生舘、陪侍小吃部、護膚店、資訊休閒業（主題餐廳）、休閒麻將舘），由警察局局長李文章帶隊，實施全面聯合稽查，勸導業者暫停營業。
屏東縣政府警察局長李文章呼籲，請業者務必共體時艱、配合政府防疫政策、立即停止營業，隨時注意中央及縣府防疫指揮中心發布公告，配合政府防疫措施；亦請民眾外出時務必配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量避免不必要之移動、活動或聚會，並請配合商家防疫措施，以達保護自己、保護他人健康，才能維持屏東零確診，大家屏屏安安。