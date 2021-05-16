這波疫情已有5到6個傳播周期　陳其邁：要非常小心

昨（16）日台灣爆發181例本土病例，陳其邁今日上午仍召開疫情指揮中心會議，並在會前表示，COVID-19病毒的潛伏期平均週期大概是4.5到6天，這波疫情從4月中開始算，大概已經有5到6個傳播周期，所以在新北地區流行地區的數量，他個人判斷還是要非常非常的小心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-16 11:44:13｜2021-05-16 11:46:07
陳其邁指出，降低R0值的基本傳播率最重要的兩個事情，一個是「戴口罩」，一個是「保持社交距離」，萬華地區的傳播，就是因為在密閉空間、沒有保持社交距離、沒有戴口罩，所以它的R0值大概4左右，所以如果戴口罩、保持社交距離，減少不必要的活動，就能夠把R0值降低下來。
陳其邁也表示，為防止疫情進入醫院，醫院所有的整備的能量都必須充足，包括發燒跟呼吸道門診，一律到院外來進行整治，基層診所必須提高的篩檢量能，並降低採檢的標準，當醫師懷疑病患有染疫的風險就篩，「增加採檢頻率」，持續「擴大篩檢」，PCR檢測大概需要3、4個小時的時間，是非常繁瑣、耗時，所以在檢驗的量能的部分，也會請衛生局就檢驗量能就像快篩試劑的這個部分，也都做超前的準備。
陳其邁也指出，這個病毒到目前來看基因定序都是屬於英國變種病毒，傳染率比一般的新冠肺炎的病毒大概增加40%、50%，甚至是60%，致死率相對來講在年輕族群的衝擊也比較大，病毒潛伏期大概平均週期大概是4.5到6天，這波疫情從4月中開始算，大概已經有5到6個傳播周期，所以在新北地區流行地區的數量，個人判斷還是要非常非常的小心。