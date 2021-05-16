台灣疫情升溫「自動封城」！日本網友讚：警戒意識超強
台灣近期新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，昨（15）日一口氣增加181例本土案例，雙北防疫警戒提升至第三級。台北市長柯文哲表示，相信民眾的素質，不一定會到封城，喊話市民沒事就待在家。日本多家媒體也關注到台灣確診病例激增，不少日本網友紛紛表達關心，同時也相信台灣能夠度過這次疫情難關。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-16 11:47:18
雙北昨（15）升級三級警戒治5月28日，禁止室內5人以上、室外10人以上的家庭及社交聚會，僅保留維生、秩序維持、醫療和公務所需場所，其他營業和公共場域都須關閉，並規定民眾外出「全程」配戴口罩，避免不必要的移動。台北市長柯文哲表示，相信台灣不一定要封城，國民素質會帶我們度過難關。
日本去年爆發疫情時也不斷強調「自肅」（自我克制），呼籲民眾減少外出。但黃金週假期一到，上野公園等櫻花景點仍然湧現大量人潮，導致疫情數次升溫。日本近日對台灣本土病例的報導一出，不少日本網友回應，「雖然本土病例增加不少，但還是對台灣政府防疫有信心」、「相信台灣政府這次也能撐下來」、「雖然（情況）有點嚴重，但加油啊！」。
還有網友稱讚，「台灣上調警戒、限制集會人數的速度很快，相信台灣全體國民能夠一同努力度過困難」；有一些日本網友注意到近期有不少中國人「嚮往自由」偷渡至台灣，出現一些疫情「陰謀論」，但居住在台中的日本人回應，台灣中央疫情流行指揮中心有表示，現在的感染情況主要與華航群聚感染有關，而且台中市昨日出現1例確診後，夜市就暫停營業了，台灣人警戒意識很強。
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