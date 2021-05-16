  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣疫情升溫「自動封城」！日本網友讚：警戒意識超強

台北101 本土感染 三級警戒 美聯社
▲台灣近期本土感染案例激增，雙北防疫警戒升至第三級，民眾也自動減少外出。平時熱鬧的信義區、各地商圈人潮明顯減少。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-16 11:47:18

台灣近期新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，昨（15）日一口氣增加181例本土案例，雙北防疫警戒提升至第三級。台北市長柯文哲表示，相信民眾的素質，不一定會到封城，喊話市民沒事就待在家。日本多家媒體也關注到台灣確診病例激增，不少日本網友紛紛表達關心，同時也相信台灣能夠度過這次疫情難關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙北昨（15）升級三級警戒治5月28日，禁止室內5人以上、室外10人以上的家庭及社交聚會，僅保留維生、秩序維持、醫療和公務所需場所，其他營業和公共場域都須關閉，並規定民眾外出「全程」配戴口罩，避免不必要的移動。台北市長柯文哲表示，相信台灣不一定要封城，國民素質會帶我們度過難關。

▲台北市長柯文哲在昨（15）日記者會上，提及防疫要點時，比出中指引發網友討論。（圖/柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲在昨（15）日記者會上呼籲大家避免外出用餐。（圖／柯文哲臉書）
日本去年爆發疫情時也不斷強調「自肅」（自我克制），呼籲民眾減少外出。但黃金週假期一到，上野公園等櫻花景點仍然湧現大量人潮，導致疫情數次升溫。日本近日對台灣本土病例的報導一出，不少日本網友回應，「雖然本土病例增加不少，但還是對台灣政府防疫有信心」、「相信台灣政府這次也能撐下來」、「雖然（情況）有點嚴重，但加油啊！」。

▲（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲日本網友對台灣疫情升溫相關報導的回應。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲日本網友對台灣疫情升溫相關報導的回應。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
還有網友稱讚，「台灣上調警戒、限制集會人數的速度很快，相信台灣全體國民能夠一同努力度過困難」；有一些日本網友注意到近期有不少中國人「嚮往自由」偷渡至台灣，出現一些疫情「陰謀論」，但居住在台中的日本人回應，台灣中央疫情流行指揮中心有表示，現在的感染情況主要與華航群聚感染有關，而且台中市昨日出現1例確診後，夜市就暫停營業了，台灣人警戒意識很強。

▲台灣
▲日本網友表示，相信台灣決策的速度。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲日本網友對台灣疫情升溫相關報導的回應。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲台灣疫情突然升溫，有一些日本網友甚至有「陰謀論」懷疑續打壓台灣參與世界衛生組織（WHO）的中國該不會是幕後黑手，特別是最近有很多中國偷渡客跑到台灣。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
▲居住在台中的日本網友回應，台灣近期的案例主要與華航機師群聚感染有關。（圖／翻攝自日本Yahoo新聞回應）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.71%2.29%
2021-05-14-2021-05-17
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀